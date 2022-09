Zdroj: shutterstock.com

Ceny plynu a elektřiny budou během letošního podzimu zastropovány. Rozhodla o tom vláda posílající novelu energetického zákonu do Poslanecké sněmovny. Tato novela by měla umožnit zastropování cen v případě mimořádné energetické situace. Kabinet trvá na tom, aby byla novela schválena co nejdříve. To by znamenalo nižší zálohy za energie už od listopadu.

Kolik zaplatíte za plyn a elektřinu?

Cena silové elektřiny bude zastropovaná na 6 Kč za KWh u elektřiny a na 3 Kč za KWh u plynu. A to včetně DPH. Zastropovaná bude neregulovaná část celkové ceny, regulované složky se prudké zdražování netýká, její cena totiž nevzniká na volném trhu. U elektřiny by se tak měla cena dostat maximálně na 9 Kč.

Energie Autor: shutterstock.com

Názorná ukázka

Uvedeme si příklad: ČEZ má základní cenu silové elektřiny u smlouvy s nefixovanou cenou od 7,74 Kč do 8,44 Kč za KWh. Cena za dodávku plynu je nyní 4,44 Kč za KWh. K zastropování vláda přistoupila zejména proto, že by jedna KWh při současných tržních cenách mohla stát i 12 Kč, což je cena, kvůli které by se spousta obyvatel začala potýkat s reálnou chudobou.

Čtěte také Čtěte také Jak sklízet křen

Kde budete žádat?

O nižší energie nebudete muset nikde žádat, zálohy mají povinně automaticky přepsat dodavatelé energií. Kromě domácností se bude zastropování týkat také podnikatelů a poskytovatelů veřejných služeb – jde o školy, nemocnice, ale i ústavy sociální péče. Vláda se však chystá představit i řešení pro průmysl.

Zastropování chce vláda zadotovat až 130 miliardami korun ze státního rozpočtu. Vláda počítá s letošním podzimem a rokem 2023.

Zdroj: penize.cz, finance.cz