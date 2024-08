Zařídit dětský pokoj pro dvě děti může být docela oříšek. V malém prostoru je potřeba vytvořit prostředí, které bude funkční, pohodlné a zároveň bude odpovídat potřebám obou dětí. S našimi praktickými tipy to však hravě zvládnete.

Když zařizujete dětský pokojíček pro dvě děti, je důležité myslet na to, jak efektivně využít každý centimetr. Jednou z možností, jak ušetřit místo, je pořídit patrovou postel. Tento typ postele nejenže šetří prostor, ale také dětem nabízí více místa pro hraní během dne. Pokud patrová postel není ideální volbou, můžete zvážit například postele s úložným prostorem nebo vysouvacími lůžky.

Aby byl dětský pokojíček pro dvě děti uklizený a přehledný, je potřeba zajistit dostatek úložných prostorů na hračky, oblečení a školní potřeby. Skříňky, regály a úložné boxy jsou skvělými tipy, které vám pomohou udržet věci na svém místě.

Jak sladit design a funkčnost v dětském pokojíčku

Design dětského pokojíčku pro dvě děti by měl být přizpůsoben nejen jejich věku, ale také individuálním zájmům a potřebám. Pokud mají děti různé preference, zkuste rozdělit pokoj na zóny, kde každé dítě bude mít svůj vlastní prostor.

Například jedna polovina pokoje může být laděná do modré barvy a věnovaná různým stavebnicím, zatímco druhá polovina může být v růžových tónech a zaměřená na kreativní činnost.

Funkčnost by však měla jít ruku v ruce s estetikou. Při výběru nábytku dbejte na to, aby byl praktický a zároveň bezpečný pro děti. Nábytek by měl být stabilní, bez ostrých hran a ideálně víceúčelový. Může to být například rostoucí židle nebo lavice s úložným prostorem na hračky. Nezapomeňte také na stůl, každé dítě by mělo mít svůj vlastní.

Jak správně zorganizovat dětský pokoj, aby v něm byl vždy pořádek? Podívejte se na praktické tipy od profesionálek:

Jak zajistit dostatek soukromí pro obě děti

I v dětském pokojíčku pro dvě děti je důležité myslet na to, aby měl každý dostatek soukromí. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Pokud je to možné, můžete do pokoje umístit závěs nebo paraván, který vizuálně oddělí prostor pro každé dítě.

Další možností je použití nábytku, například knihovny nebo skříně, která vytvoří přirozenou hranici mezi oběma částmi pokoje.

V případě, že prostor neumožňuje takovéto řešení, můžete dětem nabídnout alespoň osobní prostor na jejich posteli. Pomocí polštářů, závěsů nebo baldachýnů můžete vytvořit útulné koutky, kde se každé dítě bude cítit bezpečně a mít svůj vlastní prostor na odpočinek.