Příspěvek na péči čekají významné změny. Od příštího roku nebude vyplácen úřadem práce, ale nově přejde pod ČSSZ. Tento krok má zjednodušit a urychlit celý proces, zvláště pro nevyléčitelně nemocné, kteří získají příspěvek automaticky po předložení potvrzení od specialisty.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nedávno oznámilo na svém facebookovém profilu změny, které zásadně ovlivní příspěvek na péči. Současný proces trvá i přes čtyři měsíce, ale s novou úpravou by se měl zkrátit na polovinu.

V současnosti příspěvky vyřizují dva úřady – úřad práce a ČSSZ. Od příštího roku by to měl dělat pouze jeden úřad, a to ČSSZ. Tato novinka by měla začít platit od první poloviny příštího roku, přičemž žadatelé nebudou muset chodit na úřad a vše vyřeší online přes klientskou zónu JENDA.

Zdroj: Youtube

Co se mění v procesu vyřizování příspěvku na péči

Od 1. dubna 2025 budou všechny dávky související s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem spadat pod ČSSZ. V současné době se na jejich vyřizování podílí i úřad práce, který dávky vyplácí. Převodem této agendy na ČSSZ se má celý proces vyřízení dávky urychlit a uvolnit kapacity úřadu práce na jiné důležité úkony.

„Sociální šetření by mělo být zahájeno do 5 pracovních dnů od zahájení řízení a provedeno ve lhůtě 20 dnů od zahájení řízení, což je zkrácení oproti současným 30 dnům,“ uvádí důvodová zpráva návrhu zákona. Navíc se záznam ze sociálního šetření bude nově evidovat elektronicky, což zrychlí celý proces.

close info MOUii / Shutterstock zoom_in Příspěvek na péči

Převod dalších dávek pod ČSSZ

Kromě příspěvku na péči budou pod ČSSZ převáděny také další dávky, jako je příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na mobilitu. Současně s dávkami se pod agendu ČSSZ přesune také vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením, jehož vydání bude bezplatné.

Nově bude možné žádat o příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením skrze jednu žádost, což znamená, že se bude vést pouze jedno řízení o rozhodnutí.

Aplikace JENDA usnadní žádosti o příspěvek

Od 1. dubna 2025 bude možné o příspěvek na péči žádat i přes aplikaci JENDA, kterou lze nyní využívat k vyřízení příspěvku na bydlení, přídavků na děti a rodičovského příspěvku. Tuto nabídku MPSV plánuje neustále rozšiřovat.

I nadále bude zachována možnost žádat o příspěvek osobně, avšak nově na pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Nevyléčitelně nemocní získají automatický nárok na příspěvek na péči

Jednou z největších změn je automatický nárok na příspěvek na péči pro nevyléčitelně nemocné. Tito lidé získají příspěvek ve výši III. stupně závislosti (14 800 Kč) po dobu 12 měsíců bez nutnosti provádění sociálního šetření a posuzování zdravotního stavu.

Stačit jim bude pouze potvrzení od ošetřujícího lékaře se specializovanou odborností. Tento krok má zrychlit proces přiznání příspěvku, který by měl být rozhodnut do 15 dnů od dodání všech podkladů.

Posudek o zdravotním stavu žadatele má být navíc posílán ještě před vydáním rozhodnutí, a to následující den po jeho vydání.

Nové výše příspěvku na péči pro dospělé od 1. července 2024

Od 1. července 2024 se také zvyšují částky příspěvku na péči podle míry závislosti:

Stupeň I: 880 Kč.

Stupeň II: 4900 Kč.

Stupeň III: 14 800 Kč.

Stupeň IV: 23 000 Kč.

Stupeň IV+: 27 000 Kč.

Tyto změny představují významný krok ke zjednodušení a zrychlení procesu přiznávání příspěvku na péči a k lepší podpoře nevyléčitelně nemocných osob.