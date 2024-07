Neplacené volno je situace, kdy zaměstnanec žádá o uvolnění z práce bez nároku na mzdu. Ačkoliv se to může na první pohled zdát jednoduché, čerpání neplaceného volna má řadu důsledků, které je třeba zvážit.

Neplacené volno může být vhodným řešením v různých životních situacích, jako je péče o dítě, osobní záležitosti nebo třeba delší dovolená. Musíte si však uvědomit, že během této doby nedostáváte žádnou mzdu a musíte sami zajistit placení zdravotního pojištění. Navíc se doba čerpání neplaceného volna nepočítá do odpracovaných let pro důchodové účely. Předtím, než o neplacené volno požádáte, je dobré zvážit všechny důsledky a dobře se na něj připravit.

Formulování žádosti o neplacené volno

Pokud chcete žádat o neplacené volno, je nutné předložit písemnou žádost vašemu zaměstnavateli. Vaše žádost by měla obsahovat důvody, proč o volno žádáte, a navrhovanou dobu jeho trvání. Uvědomte si, že schválení neplaceného volna je na rozhodnutí zaměstnavatele a není na něj právní nárok. Kvalitně formulovaná žádost a solidní důvody mohou zvýšit šance na schválení.

Dopady na daně a pojištění

Během neplaceného volna nevzniká zaměstnanci příjem, tudíž není třeba platit daň z příjmu a sociální pojištění. Na rozdíl od sociálního pojištění je však zdravotní pojištění povinné a musí být placeno i během neplaceného volna. Minimální zdravotní pojištění v roce 2024 činí 2 552 korun a je na zaměstnanci, aby tuto částku uhradil, pokud neplacené volno trvá celý kalendářní měsíc.

Neplacené volno ve zkušební době

I ve zkušební době je možné čerpat neplacené volno, pokud to zaměstnavatel schválí. Je však třeba mít na paměti, že zkušební doba se o tuto dobu prodlužuje. Cílem je, aby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec měli možnost plně využít zkušební dobu ke zjištění, zda jim vzájemná spolupráce vyhovuje.

Sociální pojištění a důchod

Období čerpání neplaceného volna se nepočítá do odpracovaných let pro účely důchodu. To znamená, že čím více neplaceného volna budete čerpat, tím kratší může být váš důchodový nárok. Je důležité to zvážit a případně si zjistit, jaký dopad bude mít vaše neplacené volno na váš budoucí důchod.

Co dělat, když zaměstnavatel neschválí vaši žádost

Pokud zaměstnavatel neschválí vaši žádost o neplacené volno, nemůžete přestat chodit do práce. Vaše nepřítomnost by byla považována za neomluvenou absenci, což by mohlo vést až k výpovědi. Zaměstnavatel není povinen vysvětlovat důvody zamítnutí žádosti, proto je vždy dobré mít alternativní plán, pokud by vaše žádost nebyla schválena.