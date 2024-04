V rodinném domě se chce každý cítit bezpečně, při pobytu uvnitř i na zahradě, ve dne i v noci. Na jistotu zabezpečeného domova chcete spoléhat třeba i během dovolené. Jenže vedle vniknutí zloděje může nepříjemnou situaci vyvolat také technická závada na rozvodech či následky extrémního počasí. Proti všem těmto vlivům lze naštěstí dům zabezpečit a ochránit.

Rozsah a způsob ochrany a s tím související výši investice si musí zvolit každý sám. Nejde o jednoduché rozhodnutí, ale odborné firmy s rozvahou, návrhem i realizací rády poradí. Způsob zabezpečení by měl odpovídat i schopnostem uživatele, aby možné varianty vůbec používal a dokázal si je nastavit sám.

Vnější bariéry ztíží průnik

Zabezpečení domu lze v základu rozdělit na vnější a vnitřní, na mechanické či elektronické. Kvalitní systém kombinuje všechny možnosti včetně prvků technického zabezpečení.

Základním prvkem mechanického zabezpečení je oplocení. Žádný plot případného zloděje nezastaví, ale ve spojení s ostatními bezpečnostními prvky domu má významnou funkci, protože každý prvek zabezpečení je sice překonatelný, ale nějakou dobu to trvá. A o to jde!

close info Shutterstock zoom_in Živý plot na hranici pozemku v kombinaci s pletivem brání pohledu do zahrady, navíc působí jako bariéra proti přelezení

Detekce zloděje a co nejdelší čas, než překoná všechny překážky, hraje ve prospěch policie nebo pracovníků bezpečnostní agentury napojených na pult centrální ochrany, aby stihli na místo dorazit. Plot by měl být dostatečně vysoký s pevnou výplní a kvalitní brankou.

Ideální je zabránit pohledu do zahrady, kde může zloděje zlákat zahradní nábytek, nářadí nebo gril. Živý plot za oplocením nejen brání pohledu do zahrady, ale znesnadňuje i přelezení. Pokud oplocení zdobí tabulka se psem a nápisem "Tady hlídám já" či informace o použití zabezpečovacího systému s napojením na pult centrální ochrany, běžného lapku by to mohlo odradit. Pilíř oplocení u branky je vhodné osadit zvonkovým tablem s kamerou umožňující identifikaci návštěvníků.

Elektronický ochránce

Pro zabezpečení venkovního prostoru se dají použít rovněž prvky elektronické ochrany obvykle osazené pohybovými čidly, která zařízení spustí při narušení prostoru.

Součástí systému pochopitelně bývá i obrazový záznam pro monitorování situace na dálku, případně pro předání policii k identifikaci vetřelce. V současné době se osazují duální venkovní detektory, protože je nespustí domácí pes nebo drobná zvířata.

Kamery, detektory a světla

Vnější prostor může sledovat kamerový systém a osvětlení s detekcí pohybu, jejichž součásti jsou na první pohled viditelné, takže mohou od nekalého úmyslu odradit. Kamerové systémy mají různá provedení: buď zaznamenávají situaci u domu nepřetržitě, nebo pouze při narušení prostoru, o čemž neprodleně odesílají informaci uživateli či pultu centrální ochrany.

close info Shutterstock zoom_in Kamerový systém u domu musí být nastavený tak, aby zabíral jen vlastní pozemek

Nadstandardem v oblasti venkovního zabezpečení jsou infrasystémy fungující na principu přerušení infračerveného paprsku narušitelem, ale jejich použití a návrh je třeba pečlivě zvážit a probrat s odbornou firmou.

Pokud během výstavby domu na ideální systém ochrany nezbyly finance, dá se připravit pouze kabeláž a koncové prvky osadit dodatečně, případně počítat s umístěním bezdrátových prvků. Na trhu jsou také dokonalé atrapy kamer nebo sirén, které mohou na fasádě domu působit preventivně.

Bezpečí uvnitř

Mechanické zabezpečení interiéru nezávisí na napájení či připojení k internetu, vystačí si s pomocí stavebních prvků. První zábranou jsou pochopitelně kvalitní vchodové dveře v potřebné bezpečnostní třídě. Vždy by měly být osazeny vícebodovým zámkem s bezpečnostní vložkou.

close info Shutterstock zoom_in Do centrálního systému je vhodné zapojit i prvky požárního zabezpečení domu jako čidla a senzory reagující na kouř, teplotu, únik plynu nebo vody

Při použití elektronického zabezpečovacího systému se hodí dveře opatřit snímačem otevření. Pravda ale je, že zloději u rodinných domů obvykle hledají, jak vniknout dovnitř jinak než vchodovými dveřmi. Proto se musí věnovat pozornost všem oknům a dveřím v obvodovém zdivu. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zdroj: Dům&Zahrada