Máte sklep? A jak je na tom se zabezpečením? Je jedno, zda v něm skladujete kola, lyže, nářadí – bez kvalitního zámku se neobejdete. Využijte teplé letní dny ke kontrole sklepních prostor, vylepšení zabezpečení a třeba i drobnému úklidu a revizi uložených věcí.

Možná jste perfekcionista a milovník pořádku, a podle toho vypadá i váš sklep. V tom případě můžete následující odstavec klidně přeskočit. Pokud ale patříte mezi drtivou většinu populace, pravděpodobně sklepním prostorům přílišnou pozornost nevěnujete.

A tak se v nich možná kupí věci, které by si zasloužily být už dávno na online bazaru, v místní charitě nebo v popelnici. Zabírají místo, které byste mohli využít lépe, a navíc nemáte přehled o tom, co vlastně ve sklepě je.

„Přeplněné sklepy nebo sklepní kóje jsou pro zloděje zajímavé – na první pohled totiž majitel jen stěží pozná, že mu něco zmizelo. A šance vypátrat ukradené věci, která už sama o sobě není vysoká, se s časovou prodlevou ještě sníží,“ upozorňuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.

Pořádek je základ

I proto první rada zní – ukliďte si. Věci uložte do boxů s víkem a těch nepotřebných se zbavte. Cennější věci můžete uzamknout do bezpečnostní bedny – je bytelná, takže ji zloděj snadno neodnese, a díky odolnému zámku se do ní ani jen tak nedostane.

Zabezpečení sklepních oken

Zdroj: Youtube

Pozor na společné prostory

Pokud jste majitelem sklepní kóje nebo sklepa v bytovém domě, musíte se mít na pozoru víc než majitelé rodinných domů. Těžko totiž ovlivníte pohyb cizích osob v domě i to, jak zodpovědně ostatní obyvatelé zamykají vchody do společných prostor.

Soustřeďte se proto hlavně na zabezpečení dveří, kam patří bezpečnostní zámek s certifikací. Pokud kóji chrání dřevěná či železná mříž, musíte sáhnout po petlici nebo závoře. Pohlídejte si její kvalitní připevnění a doplňte ji vhodným visacím zámkem.

„Ve společných prostorech je vždy těžší zajistit zabezpečení věcí, ať jde o sklepy, kočárkárny, či kolárny. Ve chvíli, kdy dojde k vloupání, může nastat i problém s plněním ze strany pojišťovny – stačí, když někdo z obyvatel domu správně neuzamkl spojovací dveře do sklepních prostor,“ upozorňuje Petr Neuvirt z Tokozu. „I proto je někdy lepším řešením opravdu cenné věci v kóji neskladovat. Pokud nemáme na výběr, měli bychom sklep pravidelně kontrolovat.“

Zabezpečte i okna a věci uvnitř

Sklep by měl být chráněný ze všech stran. V rodinných domech byste neměli zapomínat na důsledné zamykání propojovacích dveří z obytné části – pokud by se zloděj dostal do sklepa, určitě ho nechcete pouštět ještě dál. Zavírejte všechna okna, a to i za cenu toho, že budete muset častěji větrat. Zvýšit zabezpečení pomohou uzamykatelné kličky i bezpečnostní fólie proti rozbití.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jste spokojeni s kvalitou zabezpečení vašeho domu a bytu? close info TOKOZ / TOKOZ Petlice ve 4. bezpečnostní třídě z legované, povrchově cementované a kalené oceli, jištěná proti vyražení a vytržení. Ano, máme kvalitní kování i zámky. • 40 % success_fill Ano, máme kvalitní kování i zámky. Nikdy jsme to nezkoumali. • 30 % success_fill Nikdy jsme to nezkoumali. Ne, ale chceme bezpečnostní prvky modernizovat. • 30 % success_fill Ne, ale chceme bezpečnostní prvky modernizovat. Hlasovalo: 10

Vícestupňové zabezpečení

„Vytunili“ jste zabezpečení dveří a oken? Zbývá jen ochránit věci uložené ve sklepě. „Takzvané sekundární zabezpečení zvyšuje ochranu majetku za zamčenými dveřmi. Pokud se zloděj dostane dovnitř, musí překonat další překážku – třeba bednu, řetěz nebo bytelný zámek. A to ho může odradit,“ dodává Neuvirt.

Při ochraně věcí v dílně, garáži nebo ve sklepě můžete sáhnout po univerzálních řešeních, která využijete a nebudou jen ležet v koutě. X Safety box například funguje jako bezpečnostní systém, který připevníte ke stropu, stěně, dveřím či podlaze. Pomocí lanka či řetězu pak ve sklepě uzamknete vše cenné – motorku, traktůrek, kolo, ale i kočárek nebo sadu nových pneumatik.