V dnešní době, kdy stále více lidí hledá únik do přírody jako místo pro doplnění sil, je důležité si uvědomit naši odpovědnost za zachování jejích krás. S rostoucí popularitou outdoorových aktivit přibývá i množství návštěvníků - jak si tedy užít přírodu, aniž bychom jí škodili?

Základem je nejen respektování pravidel a zvyklostí pro dané oblasti, ale také volba kvalitního vybavení, které bude odpovídat plánovanému outdoorovému dobrodružství. Při nákupu nového vybavení se zaměřte na to, co skutečně potřebujete.

Správně vybrané vybavení vám vydrží dlouho. Například pro delší trek není vhodné si pořizovat stan určený do kempu. Nebojte se konzultací s odborníky v prodejnách outdoorového vybavení a vyzkoušení všeho na vlastní kůži.

Outdoor a odpovědnost

Při výběru vybavení se zaměřte hlavně na trvanlivost a kvalitu, multifunkčnost a opravitelnost. Nápomocné vám mohou být také různé certifikace organizací, které se zaměřují na specifické oblasti výroby. Jedna například dohlíží na udržitelnost ve výrobním procesu textilu a férové podmínky na pracovištích, kde se textil vyrábí.

Další vám zaručí, že nekoupíte zdraví a přírodě škodlivé produkty, případně že peří v bundách a spacácích pochází z farem, kde se k husám a kachnám chovají s respektem a humánně.

Jak se správně outdoorově obléknout

Péče o vybavení

Aby vám věci dlouho vydržely, je důležité jim věnovat náležitou péči. Například stan je dobré pravidelně kontrolovat a opravovat drobná poškození. Batohy, oblečení i boty je nutné čistit podle specifických pokynů, aby nedošlo k poškození materiálu či ztrátě funkčnosti.

Péřové bundy a spacáky pak vyžadují šetrné praní i sušení, aby si zachovaly své izolační vlastnosti. Pokud se vám objeví na oblečení nebo výbavě díra, či jiná vada, je často možné domluvit odbornou opravu u výrobce nebo distributora, místo vyhození a zakoupení nového produktu. Někdy se produkty dají opravit i na specializovaných akcích, jako například na každoroční Výstavě stanů od 4camping v Praze.

„Uvědomujeme si důležitost udržitelnosti v outdooru, a proto na naší každoroční výstavě nabízíme nejen ekologické produkty, ale také základní servis a pozáruční opravy včetně prodeje opravných sad a náhradních dílů, abychom podpořili dlouhou životnost vybavení," vysvětluje Zdeněk Batěk, vedoucí Výstavy stanů.

Udržitelný pobyt v přírodě: Respekt k okolí

Výběrem správného vybavení odpovědnost teprve začíná. Klíčové je především naše chování v přírodě. Co si do přírody přineseme, to si také odneseme, včetně jakéhokoliv odpadu, který můžeme minimalizovat nepoužíváním jednorázových obalů.

Používejte biodegradabilní produkty a šetřete vodou

Plánujte trasy tak, aby byl po cestě nějaký pramen nebo studánka a v případě potřeby použijte kapesní filtr na vodu. Při návštěvě známých míst zvažte čas návštěvy, abyste se vyhnuli přeplněnosti. Zároveň dodržujte místní pravidla rezervací, parků a chráněných oblastí a respektujte divokou zvěř, i když ji nemusíte hned vidět.

Pro pobyt v přírodě využívejte ekologické zdroje energie. Místo jednorázových baterií použijte nabíjecí, které při vícedenních výletech můžete dobíjet z powerbanky, nebo přenosných solárních panelů.

close info PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock zoom_in Dodržujte místní pravidla rezervací, parků a chráněných oblastí a respektujte divokou zvěř, i když ji nemusíte hned vidět

Důležité detaily

V neposlední řadě, pokud jdete do chráněných a památných přírodních oblastí, zkuste se držet vyznačených stezek. Klub českých turistů je má promyšlené a příroda si zaslouží mít místa, která nejsou pravidelně narušována lidmi.

Udržitelný přístup k outdooru není jen o nákupu “eco-friendly” vybavení nebo dodržování pravidel. Je to celková změna myšlení a vnímání sebe sama jako součásti přírody. Pokud se více lidí začne chovat udržitelně, umožní nám to chránit přírodu pro budoucí generace. Proto je důležité předávat vztah k přírodě dětem a učit je respektu ke zvířatům i krajině.

Pamatujme, že v přírodě jsme jen hosté. Chovejme se tak, abychom po sobě zanechali jen stopy ve sněhu nebo písku – a ty ať co nejdříve zmizí.