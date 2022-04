Zdroj: Alej roku

Soutěž Alej roku, kterou pořádá spolek Arnika, chce upozornit nejen na půvab a užitek, které nám přináší stromy podél cest a silnic. Ale i na to, že některé potřebují naši starostlivost a zájem jako sůl. O titul Aleje roku bojovala necelá stovka přihlášených stromořadí po celé naší republice. Absolutní vítězkou se stala Klokotská alej, kterou vám představujeme společně s dalšími zelenými hvězdami regionů.

Za vítězkou do jižních Čech

Táborská alej je součástí křížové cesty, která patří mezi nemovité kulturní památky České republiky. Provede vás od Klokotského kláštera směrem k Tismenickému údolí. Má více než 180 let, a kdybyste chtěli lípy malolisté a také pár olší lepkavých spočítat, dostanete se téměř ke stovce. Na případnou prohlídku kláštera se objednejte předem.

Alej jírovců u Malé Klajdovky

Vítězku Jihomoravského kraje najdete v Líšeňské ulici v Brně, patří mezi zdejší přírodní památky. Jedná se o jediné staré stromořadí jírovců v Brně s mimořádným významem. Je ale třeba počítat s tím, že kaštany lemují komunikaci, po níž projíždí nákladní automobily.

Tyršova alej v Orlové

Listnatou jedničkou Moravskoslezského kraje je jedna z nejstarších alejí města Orlová. Jde o živoucí vzpomínku na dobu minulou v Tyršově ulici, navazující na zámecký park. Lipová alej, přesněji lípy srdčité spojovaly starou Orlovou s mladší částí města, vlastně lemovala vily a domy a počátkem 20. století tady také vznikla jedna z prvních středních škol v Těšínském Slezsku, Polské reálné gymnázium. Ani vilky, ba ani gymnázium už nenajdete, ale místo, kde stával stánek vzdělanosti, připomíná památník.

Tyršova alej v Orlové Autor: Alej roku

Třešně, nebo habry?

V pražské Uhříněvsi se z rozcestí U tří kamenů jako paprsky hvězd vinou staré odrůdy třešní. Zanedlouho pokvetou a v létě zase ponesou plody. Klidně se sem vydejte na kole nebo pěšky. A udělejte to co nejdříve, chcete-li si užít klidu. Plánovaná stavba dálničního přivaděče v okolí se má zahájit už letos.

V Karlovarském kraji v obci Valeč, která se nachází na úpatí Doupovských hor, je k vidění habrová alej směřující k takzvaným iluzivním branám u zámku Valeč, jež patří do barokní zámecké zahrady. Na zámku, v objektu bývalé kovárny, vás překvapí sbírka soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

Nejen lípy

Za Kraj Vysočina nejlépe bodovaly Lipky v Horní Libochové. Alej tvoří zejména staleté lípy, ale najdete tu také staré jilmy, některé prý měří v „pase“ více než 4 metry, tu a tam kaštan, jeřáb, jasan, javor či vrbu.

Vítězkou Olomouckého kraje se stala dubová alej u nejstaršího prostějovského rybníka. Duby jsou oproti rybníku vlastně mladíci, jejich stáří se odhaduje na více než sto let, zatímco vodní plocha by měla v občance téměř šest set let.

Dubová alej na hrázi nejstaršího městského prostějovského rybníka Autor: Alej roku, Zbyněk Honest

Ostatní už jen telegraficky

V Královéhradeckém kraji mají ve vesnici Jílovice alej–batole. Zdejší lipová alej byla totiž vysázená nedávno, u příležitosti 100. výročí založení Československa. V Libereckém kraji zase bodovala třešňová alej z Voděrad do Frýdštejnu. A v Plzeňském kraji Alej Edvarda Beneše mezi Hlavňovicemi a Přestanicemi, kterou tvoří 35 jasanů.

Jedničkou Pardubického kraje je lipové stromořadí v Moravské Třebové, vede od Schodů mrtvých ke hřbitovu a dominuje Křížovému vrchu. Má svoje kouzlo, stejně jako Skřipelská alej (Středočeský kraj), která byla vysazená v 1. polovině 19. století a čítá necelé dvě stovky kaštanů koňských. Najdete ji u zámku v Osově, ptejte se po směru do Skřipele (u osovského zámku se tenkrát vysadilo více stromořadí). Jírovcová alej u křížové cesty v Mostě-Zahražanech je zase jedničkou Ústeckého kraje.

Na závěr vás zveme do aleje, kterou nechali vysázet počátkem 20. století tehdejší páni hradu z Buchlova. Z Buchlovic vás čeká hezká, přibližně hodinová procházka na hrad, zhruba kilometr před ním projdete i takzvanou Rytířskou cestou, kterou lemují javory. Občas se zastavte a kochejte se nezapomenutelnými pohledy.



Zdroj: Alejroku.cz