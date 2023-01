Zdroj: Shutterstock

Určitě existují mnohem známější opadavé listnáče, jenže ty se na rozdíl od ambroní západních nemůžou chlubit listy ve tvaru hvězdic, které laikům připomínají javory, ani plody v podobě mnoha ostnitých tobolek, ty se zase dají vzdáleně přirovnat k plodům platanů nebo i kaštanů. To vše na jednom stromu.

Hodně pamatují

Za domovinu těchto netradičních dřevin se považují Střední a Severní Amerika, byť jiné zdroje uvádí, že ambroně běžně rostly v Evropě před mnoha miliony let. V každém případě jsou přitažlivé i v zimě. Až hladká kůra ztloustne a popraská, kmen bude nádherně zvrásněný a větve se pochlubí korkovými lištami.

Celoroční bavič

Na jaře dřeviny obsypou malé žlutozelené květy s červeným podkresem. Ovšem nejvíce parády nabízí na podzim, kdy listy doslova hrají mnoha barvami, od žluté přes oranžovou až k růžové, bordó či fialové. Elegantně vypadají také kultivary s panašovanými listy, ostatně přesvědčit se můžete sami.

Velkou pastvu pro oči slibují plody rostoucí na dlouhých stopkách. I ty se barevně proměňují, ze zelené se stane žlutá, následně hnědá. Až plodenství opadají, raději je posbírejte. Nechat je ležet na zahradě a chodit po nich v létě bosky není příjemné. Tedy pokud nepotřebujete masáž chodidel.

Tip pro jarní výsadbu

Zatímco v přírodě ambroně západní vyrostou do výšky až několika desítek metrů, šlechtěné kultivary nebývají tak obří. Mají mělký kořenový systém, proto se více preferuje jejich výsadba na jaře, aby byly do podzimu na vaší zahradě jako doma. Časem poskytnou velice příjemný stín. Mezi další bonusy patří schopnost vázat dusík v půdě.

Budiž slunce

Pokud něco ambroně skutečně vyžadují, je to plné slunce, byť by měly zvládnout také částečný stín. Dařit se jim bude v těžkých jílovitých i lehkých písčitých půdách stejně jako na štěrku, na zeminu ani výběr stanoviště nejsou extra náročné. Tedy kromě zmíněného slunce a opory a zimní ochrany v prvních letech po výsadbě. Jde o mrazuvzdorné dřeviny, které se dožívají pěkného věku až 300 let, případně i více.

Ambroně západní jsou vlastně úsporné. I když budete mít jednu dřevinu, díky podobnosti listů s javorem a plodů s kaštany jich vlastně získáte víc. Autor: Shutterstock

Blahodárná pryskyřice

Podle historických pramenů si pryskyřice z ambroní považovali už Aztékové, ostatně dodnes patří k ceněným zdrojům přírodní terapie. Rovněž se využívá v moderní medicíně, ale také v úplně jiných oblastech, například při výrobě žvýkaček. Nebo v kosmetickém průmyslu.

Zdroj: plants-ces-ncsu-edu