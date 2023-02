Zdroj: Dulux

Také u této barvy roku doporučujeme minimálně trojí úhel pohledu. Zaměřte se na to, jak působí v detailu. Pak si ji prohlédněte na větší ploše. Do třetice si ji představte ve spojení s dalšími barvami v konkrétní místnosti, nebo využijte aplikaci. A nezapomeňte: ve dne vypadá každá barva jinak než za umělého osvětlení.

Těšte se na bohatou úrodu

Značka Dulux patřící pod AkzoNobel představila v České republice svou barvu roku letos v lednu a pojmenovala ji Obilný klas, kdežto v zahraničí se o ní píše už několik měsíců jako o Wild Wonder (Divoký zázrak). Její velkou výhodou je možnost aplikace na větší plochy, aniž by se vám přejedla. Funguje totiž jako věrný přítel (dobrá kamarádka?), který stojí za vašimi zády, když potřebujete. A nikdy nepředbíhá. Proto na jejím pozadí či v kombinaci s ní mají šanci vyniknout i další barvy, aniž by se navzájem tloukly.

Tohle musíte vidět! Jak funguje Obilný klas v interiéru, když se k němu přidají další barvy?

Kamarádky jsou důležité

Dulux nabízí čtyři barevné palety, které doplňují barvu roku. První paleta se označuje jako Sklizeň a jde o příjemnou přehlídku teplých odstínů úrody. Druhá skupina doplňujících barev Rovnováha evokuje mořské pobřeží a spojuje odstíny teplé a studené. Další barevná paleta Bujná vegetace sází na přidání uklidňující zelené a jiných tónů včetně cihlové. A nejživější je čtvrtá paleta Rozkvetlá louka, v níž najdete dokonce i růžovou, ale takovou, za níž se v interiéru opravdu nebudete stydět.

Co barvy dokážou prakticky

Vybírejte podle svých preferencí, pocitů a hlavně atmosféry, které chcete dosáhnout.

Barevná paleta Sklizeň například v pracovně nabídne pomyslný odrazový můstek pro kreativní myšlení, v ložnici se barvy dobře kombinují s přírodními materiály, v obýváku zase decentní odstíny navodí větší pocit útulnosti, jemně a přitom sofistikovaně.

například v pracovně nabídne pomyslný odrazový můstek pro kreativní myšlení, v ložnici se barvy dobře kombinují s přírodními materiály, v obýváku zase decentní odstíny navodí větší pocit útulnosti, jemně a přitom sofistikovaně. Barevná paleta Rovnováha uklidňuje. V kuchyni vyvažuje světlé neutrální barvy s tmavšími odstíny, jejím prostřednictvím rozlišíte jednotlivé funkce této frekventované místnosti. I moderně zařízenému obýváku dodá decentní nádech. A ložnici? Kdo se nebojí, vytvoří více barvami šachovnicový efekt (odstíny přímořského pobřeží jsou harmonické samy o sobě).

Paleta Bujná vegetace našla inspiraci v lese. Například v pracovně funguje jako protipól spěchu a stresu. Hlavní obytnou místnost promění v klidný přístav, na němž vynikne dřevo a další přírodní materiály a oblíbené pokojové rostliny. V ložnici s těmito barvami budete lépe spát, ostatně zkuste si to sami.

našla inspiraci v lese. Například v pracovně funguje jako protipól spěchu a stresu. Hlavní obytnou místnost promění v klidný přístav, na němž vynikne dřevo a další přírodní materiály a oblíbené pokojové rostliny. V ložnici s těmito barvami budete lépe spát, ostatně zkuste si to sami. Barevná paleta Rozkvetlá louka preferuje jasné a světlé luční odstíny. Skrz ni se do vaší kuchyně dostane spousta energie, obývacímu pokoji dodá hřejivou atmosféru a ložnice se stane oázou radosti. A té nikdy není dost.

