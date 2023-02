Zdroj: Jiří Ernest

Některé domy vznikají přesně podle prvotních plánů, některé jsou výsledkem naprosté změny původních myšlenek vlivem nečekaných okolností. Stejně jako tomu bylo v případě dnešní návštěvy nádherné víkendové usedlosti. A nutno říci, že to rozhodně nebylo na škodu.

Majitelé víkendového domu pracují v hlavním městě, kde mají i hezký a naprosto dostačující byt, ale přesto se jednoho dne urodila myšlenka na víkendový dům. A to ve chvíli, kdy měl přijít na svět další člen rodiny… „Byla jsem asi v sedmém měsíci a najednou jsem si řekla, že naše dítě nutně musí mít chalupu, aby bylo na čerstvém vzduchu,“ říká s lehkou nadsázkou majitelka. Myšlenka nakonec sympatické manžele natolik nadchla, že se začalo hledat. Protože oba pocházejí z východních Čech, směřovalo pátrání po ideální nemovitosti právě sem.

Místo rozhodlo

Po několika pokusech narazili budoucí majitelé na starou chalupu se stodolou, na nádherném velkém pozemku se vzrostlými stromy. Proč právě tahle nemovitost? „To místo je doslova magické,“ vysvětluje paní domu. „Přijdete sem a prostě víte, že tady chcete být, nebylo co řešit.“ Chalupa má klasický obdélníkový půdorys situovaný blíže k příjezdu, za ní byla přibližně kolmo hmota původní stodoly. Začalo se vyklízet a plánovat. Paní domu je výtvarnice a její dobrou kamarádkou je architektka Michaela Chvojková z ateliéru BLOK_Architekti. Čili to, kdo bude navrhovat rekonstrukci, bylo jasné od začátku.

Plán B

První myšlenkou bylo opravit původní chalupu. „Začali jsme vymýšlet studii, měli jsme v hlavě moc hezký projekt, ale konzultace se statikem ukázala, že budeme muset přehodnotit plány,“ přibližuje architektka Chvojková. Už majitelům bylo divné, že některé konstrukce jsou trochu našikmo, jak se ukázalo po průzkumu, našikmo byl celý dům, protože doslova padal.

„Původní chalupa doteď stojí, ale bylo jasné, že pokud do ní zasáhneme, konstrukce nevydrží,“ říká architektka Chvojková. Bylo tedy nutné spustit plán B.

Respekt k materiálům

Tím se stala rekonstrukce stodoly. Zde už ale nechtěli nechat majitelé nic náhodě a původní stodolu v podstatě kompletně rozebrali. „V podstatě kompletně nový dům jsme navrhli na základech původní stodoly. Chtěli jsme ale využít v maximální možné míře původní materiálovou paletu,“ říká architektka. Díky tomu došlo například na netypický pískovec, který byl rozřezán, vyplněn izolací a byly z něj postaveny signifikantní pilíře, které jsou vyplněné cihelným zdivem, na němž je dřevěný fasádní obklad.

Zahrada jako součást domu

„Protože jsou oba majitelé z umělecké branže, mohli jsme si dovolit trochu více experimentovat, věděla jsem, že se shodneme. Proto jsme volila v interiéru přiznané materiály, nechtěli jsme nic skrývat. Proč zaklápět krov nebo omítat zeď, proč ty konstrukce dělat méně opravdové…,“ říká autorka projektu. V interiéru se tak setkáme s přiznaným pískovcem, cihlami, OSB deskami, stěrkou i dřevem. Celek ale vůbec nepůsobí neútulně, naopak. Na interiéru je poznat citlivá ruka majitelky výtvarnice, navíc trochu drsnější ztvárnění prostoru zjemňuje okolní zahrada, která je díky velkým proskleným plochám doslova součástí interiéru.

Schodiště jako rozhledna

Výrazným prvkem interiéru domu je elipsovité schodiště, které je přibližně v centru dispozice a stává se v podstatě součástí hlavního obytného prostoru. Schodiště má prosklenou střechu, která se dá částečně otevřít, a celý tubus vystupující nad střechu pak slouží jako malá rozhledna.

Hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj s jídelnou. Jídelní část se otevírá až do podkroví. V druhé části přízemí, směrované přibližně na jihozápad, je velký ateliér majitelů.

I když se to na první pohled nezdá, podkroví je řešené ve dvou výškových úrovních. Na té nižší je ložnice majitelů, koupelna a knihovna, která se otevírá nad ateliér.

O pár schodů dál, nad obývacím pokojem, je dětský pokoj, který má vtipný doplněk: Dvě okna, kterými se dá prohlédnout do jídelny o patro níže. Díky vyššímu umístění má obývací pokoj vyšší strop, který má mimochodem přiznanou ocelovou konstrukci.

BLOK_ARCHITEKTI Studio, za kterým stojí Ing. arch. Michaela CHVOJKOVÁ, Ing. arch. Martina Bílková a Mgr. Petra Stránská Novotná. Michaela vystudovala Technickou univerzitu v Liberci / Fakultu umění a architektury (FUA TUL), Martina Fakultu umění a architektury v Liberci a studovala i na belgické fakultě architektury v Gentu, Petra vystudovala Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, obor Ilustrace a Grafický design. Michaela Chvojková založila ateliér BLOK_Architekti v roce 2009, Petra Stránská Novotná se přidala do týmu v roce 2015, Martina Bílková o rok později. Architektonický ateliér se specializuje na architektonické, urbanistické a interiérové projekty.

Poskytuje architektonické a objemové studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

a realizační dokumentaci. Současně nabízí komplexní služby klientům v oblasti přípravy staveb, inženýring a zajišťování autorského dozoru během realizace stavby. www.blok.in

Spokojenost na všech stranách

Realizace domu nebyla zrovna jednoduchá. „Bylo to náročné,“ říká dnes už s úsměvem majitelka domu. „Dalo nám dost zabrat vysvětlit realizující firmě, že konstrukce zůstanou přiznané, že už nebude žádný záklop ze sádrokartonu a že tudíž vše musí být provedeno precizně,“ vysvětluje Michaela Chvojková. Dům je v dnešní době prakticky hotový, dokončují se některé menší práce. Měnili by majitelé něco? Paní domu dlouze přemýšlí: „Možná, že záchod v podkroví je docela daleko od dětského pokoje, ale to je detail, dům jinak funguje naprosto perfektně. Těšíme se sem na každý delší víkend, já tu letos budu s dětmi trávit celé prázdniny.“

A jak to bude s chalupou, která měla být původně víkendovým bydlením? „Zatím je to takové skladiště věcí, které nám bylo líto vyhodit. Možná to bude dům pro hosty, možná dílna, kdo ví… Uvidíme…“ uzavírá spokojeně své vyprávění majitelka.

Zastavěná plocha: 130 m 2

Užitná plocha: 142 m 2

Konstrukce: pískovcové pilíře, cihelné zdivo POROTHERM

Zateplení: provětrávaná izolace tl. 50 mm

Fasáda: dřevěný obklad, režné zdivo

Střecha: břidlice, nadkrokevní izolace

Okna: dřevohliníková

Vnitřní dveře: na míru – OSB desky v kovovém rámu

Podlahy: stěrka, OSB desky

Vytápění: elektrokotel, teplovodní podlahové vytápění, radiátory

Energetické parametry: měrná spotřeba energie 59 kWh/m 2 /rok

/rok Foto: Jiří Ernest

Autor: BLOK_ARCHITEKTI

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 9/17.