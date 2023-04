Zdroj: Honza Zima

Chata skrytá v lese a zároveň na břehu rybníka poskytovala rodině už nějaký čas radost, ale když se narodilo druhé dítě, začalo v ní být při delším pobytu přece jen těsno. Rozhodli se tedy, že najdou něco většího, ale také na samotě, jak rodině vyhovuje nejvíce. „Trvalo to asi tři roky, než se objevil vhodný inzerát, protože takových samot není úplně nazbyt, a navíc jsme chtěli, aby místo bylo maximálně hodinu a půl jízdy autem z Prahy,“ vzpomíná majitelka.

Velký sad plný starých ovocných stromů byl zanedbaný stejně jako chatka, která zde stála. „Připomínala nám typické tyrolské roubenky, takže i díky ní si nás místo okamžitě získalo.“ Nicméně původní chatka neposkytovala potřebný prostor. To se však dalo řešit, nespornou předností pozemku totiž bylo, že část byla v katastru zapsaná jako stavební, takže se dalo běžným způsobem získat stavební povolení pro novou a větší chatu.

K lesu čelem

Při plánování nové stavby oslovili majitelé více architektů, ale až na třetí pokus potkali architekty z Atelieru 02, kteří s jejich vizí souzněli, a navíc nechtěli původní chatku zbourat a stavět na jejím místě. Chatka tedy zůstala a čeká na rekonstrukci, jež by jí v budoucnu měla dodat nový účel – plánuje se v ní totiž sauna. Kousek od ní pak vyrostla nová, větší dřevostavba.

„Místo, kde stavět, bylo určené územním plánem, ale šlo o to dům správně natočit, aby vynikl genius loci,“ připomíná majitelka. Čelní stěnou je proto chata otočená směrem k nedalekému lesu za loukou, velká okna a dveře z jedné strany ji propojují s ovocným sadem, zatímco na opačné straně je z kuchyňského okna výhled právě na původní chatku. Ale ani nová stavba velikostí vyloženě nezaskočí. „Podobu chaty řídil fakt, že trávíme hodně času venku, snažíme se obhospodařovat prozatím aspoň půlku rozlehlého sadu, takže prostor uvnitř nepotřebujeme velký, pro nás s dvěma dětmi je zcela dostačující,“ vysvětluje majitelka. „Navíc větší dům je náročnější na údržbu, natož máte-li dva a nechcete se ani jednoho vzdát, protože máte obě místa rádi,“ směje se.

Ostrov mezi jabloněmi

Jenže stavba i malého domu uprostřed přírody, který má přitom poskytovat pohodlí dnešní doby, znamená náležité plánování toho, jak se v něm bude žít, protože na toto místo prostě nevedou žádné dráty ani potrubí. „Protože je chata relativně malá, dá se vytopit krbovými kamny na dřevo, je ho kolem ještě na dlouho dostatek,“ pokračuje majitelka. „V kuchyni máme plynový dvojvařič napájený bombou, takže elektřinu potřebujeme jen na svícení, ledničku, ohřev vody a varnou konvici, víc spotřebičů uvnitř není.“

Repertoár přípravy pokrmů pochopitelně rozšiřuje venkovní ohniště a komfort pobytu koupací sud na terase, kde se voda také ohřívá pomocí kamen na dřevo. Elektřiny tedy spotřebuje dům poměrně málo. Hlavním zdrojem jsou fotovoltaické panely na střeše s bateriovým úložištěm, které pro provoz v méně slunečných částech roku doplňuje generátor. „Je to malinko náročnější na organizaci, bereme s sebou jen množství jídla odpovídající délce pobytu, zbytky odvážíme, protože když odjíždíme, vypínáme ledničku,“ dodává majitelka.

Pohlazení na pohled

Přes úskalí, jimiž stavba a provoz domu na odlehlém místě prochází, není třeba rezignovat na vizuální podobu. „Přáli jsme si, aby chata v sadu byla tvarově tradičnější a korespondovala s původní chatkou, když stojí kousek od sebe, proto jsme architekty žádali o sedlovou střechu a nikoli moderní rovnou.“

Do současnosti ale stavbu jednoznačně zařazuje originální dřevěná konstrukce za čelní prosklenou stěnou, která není vytvořená jen na odiv, ale má rovněž podpůrnou funkci. Za ní leží velký obytný prostor s posezením, kuchyní a jídelním stolem hned u prosklené stěny. Na spodní úroveň velkého okna po celé délce navazuje široká vestavěná lavice, pod niž majitelka plánuje naskládat zásobu dřeva na topení – zatím jen z jedné strany doplňuje sezení u jídelního stolu a na zbytku se dá příjemně povalovat. Dále do chatky stojí u jedné boční stěny kuchyňská linka s výhledem na původní chatku, naproti je posezení u krbových kamen a výhled do sadu. Zbytek přízemí zabírá koupelna a technická místnost.

AUTOŘI: Ing. arch. Milan Stejska, Ing. arch. Lucie Poskočilová / Atelier 02 Architektonické studio Atelier 02 založil Ing. arch. Milan Stejskal, který se v oboru pohybuje více než 28 let. Studio sídlív Havlíčkově Brodě a má za sebou 74 postavených budova 42 realizovaných interiérů. www.atelier02.cz

V souladu s trendem

Nad nimi vzniklo patro, kam se vešla uzavřená ložnice rodičů a galerie s futony na spaní dětí, kterou od obytné místnosti dole odděluje stěna z dřevěných lamel. Galerie tak má výhled i dostatek denního světla, aniž by hrozilo nebezpečí pádu z výšky. „Schody nahoru jsme až po dokončení natřeli hořčičným odstínem, v dřevěném interiéru s šedou kuchyňskou linkou a rámy oken nám totiž chyběla nějaká dominantní barva.“ Majitelé také doplnili posezením na míru výklenek na boční terase kryté přesahem střechy.

Ačkoli vše funguje perfektně, péče o dvě chaty se přece jen ukázala být dost náročná. „Abych pravdu řekla, my navíc rádi trávíme prázdniny na cestách v zahraničí, tak jsme se rozhodli, že v souladu s trendem doby začneme chaty v době naší nepřítomnosti pronajímat,“ říká majitelka. „Domu je lépe, pokud se obývá, a přijde nám vlastně bezpečnější, když tam pořád někdo je.“





