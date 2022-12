Zdroj: Profimedia

Poprvé se luxusní sídlo Marka Wahlberga objevilo na trhu s ambiciózní nabídkou 87,5 milionu dolarů na začátku roku 2022. O koupi však nikdo neměl zájem a tak byl interiér domu upraven, nový agent znovu a lépe nafotil fotografie a cena se snížila na cenu 79,5 milionu dolarů. To je o neuvěřitelných 8 milionů dolarů méně, než hollywoodský herec a producent původně chtěl. Nemovitost se označuje jako sedmý největší dům v současné době na trhu v okrese Los Angeles.

Nemovitost je ukrytá za branami a chráněná důmyslným bezpečnostním systémem. Sídlo vypadá jako zámek a na pozemku o rozloze 6 akrů jsou rozprostřené další stavby. Hlavní sídlo disponuje 12 ložnicemi a 20 koupelnami. Mezi největší skvosty patří kino, zrcadlová posilovna a vinný sklípek s degustační místností.

Při vchodu do hlavního sídla vás přivítá velkolepé foyer obložené bílým vápencem, za které by se nemusel stydět ani Ludvík XIV. Z foyer se vchází do obývacího pokoje, jídelny a do útulné knihovny obložené dřevem. Rodinný pokoj s krbem, balkonem a dvěma šatnami je propojen s kuchyní vybavenou dvěma ostrůvky.

K tomu všemu patří upravené zahrady, pětijamkové golfové hřiště, tenisový kurt s vyhlídkovou plošinou, bazén s vodopády, skatepark a dům pro hosty. V sousedství má své luxusní obydlí i zpěvačka Adele.

Zdroj: profimedia.cz, dirt.com