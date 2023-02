Zdroj: Marek Bartoš

S tímto slavnostním čokoládovým dortem stoprocentně uděláte radost každému a nejen na svatého Valentýna, který je za dveřmi. Co na jeho přípravu nejvíce potřebujete? Čas. Samotné pečení je rychlé, ale chlazení a také odležení polevy si žádá celkem dva dny.

Nachystejte si

na kakaový piškot: 3 vejce, 70 g cukru krupice, 2 g kypřicího prášku, 50 g hladké mouky, 25 g kakaa

na čokoládovou pěnu (mousse): 3 g plátkové želatiny, studenou vodu na její nabobtnání, 90 g žloutků, 50 g cukru krupice, 110 g plnotučného mléka, 270 g smetany ke šlehání (minimálně 33 %), 240 g hořké, alespoň 55% čokolády

na kakaovou polevu (glaçage): 12 g práškové želatiny, 60 g vody na želatinu, 90 g vody, 225 g cukru krupice, 165 g smetany ke šlehání, 75 g glukózového sirupu, 60 g kakaa, 23 g invertního cukru

Začínáme piškotem

Oddělte bílky od žloutků. Bílky vyšlehejte s cukrem do hustého a hladkého sněhu. Přimíchejte žloutky a nakonec přidejte předem smíchané a prosáté suroviny. Opatrně, aby sníh neztratil svůj objem. Těsto vlijte do formy a hned vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte zhruba 20 minut. Vyndejte a dejte vychladit. Vrchní část seřízněte nožem do roviny. Vykrojte piškot o průměru 18 cm a vložte do kulaté formy, kde budete dort skládat.

Pokračujeme pěnou

Želatinu nechte pár minut nabobtnat ve studené vodě. Pak z ní vymačkejte přebytečnou vodu. Žloutky a cukr smíchejte metličkou. Mléko a 90 g smetany zahřejte v hrnci téměř k bodu varu. Horkou směs nalijte na žloutky. Promíchejte, vraťte zpět do hrnce a nahřejte na teplotu 82 °C. Odložte stranou a přidejte čokoládu a želatinu. Metličkou promíchejte, nechte vychladnout na teplotu 40 °C. Pak vyšlehejte zbylých 180 g smetany, přidejte k čokoládové směsi a promíchejte stěrkou. Hotovu čokoládovou mousse (pěnu) vlijte do formy s korpusem a zarovnejte. Formu dejte do mrazáku.

Poleva chce dva dny

Želatinu dejte do misky s vodou, opět stačí pár minut. Pak 90 g vody s cukrem dejte do hrnce a na mírném plameni svařte na teplotu 120 °C. Sundejte z plamene. V jiném rendlíku opět na mírném plameni metlou promíchejte smetanu, glukózu, kakao a invertní cukr. Přidejte ke svařenému cukrovému sirupu a pak přelijte želatinovou hmotou. Promíchejte ponorným mixérem a nechte odpočívat v chladu do dalšího dne.

Druhý den polevu zahřejte a rozpusťte ve vodní lázni. Znovu promíchejte tyčovým mixérem a nechte vychladit na teplotu 35 °C, což je správná pracovní teplota.

Z mrazáku vyndejte zmrzlý dort, stáhněte ho z ráfku (pokud máte doma flambovací pistoli, s její pomocí ráfek nahřejte). Dort dejte na dortovou mřížku a polijte polevou. Přendejte na tác a můžete dozdobit. Ideálně opět čokoládou.

Tento tip jsme pro vás vybrali ze sladké knihy receptů Vše sváteční cukrářky Ivety Fabešové, která vyšla pod nakladatelskou značkou XYZ.

Zdroj: Albatros Media