Topné těleso už nemusí být vaší noční můrou a železnou obludou, která straší pod každým oknem, ale designovým prvkem každé místnosti. Designová topná tělesa jsou v nabídce v různých tvarech, mnoha barvách a designech. Navíc jsou díky novým technologiím téměř bezúdržbová.

Stěnová topná tělesa

Designová topná tělesa lze klasicky umístit na stěnu. Moderní je nyní nevolit pro zavěšení prostor pod oknem, ale na stěně třeba vedle okna. Je to nejen originální, ale také praktické, například pokud potřebujete umístit radiátor v místnosti, kde máte třeba francouzská okna. Také je možné zvolit variantu vestavěného radiátoru do stěny, respektive do niky, za skříň a podobně, kde nebudou svou přítomností rušit vůbec.

Stojanová topná tělesa

Další možnosti nabízí designová topná tělesa, která je možné postavit samostatně. Na podlahu, lavici, nebo třeba kolem sloupu. Tyto moderní přístroje jsou vhodné zejména do kombinace s tepelnými čerpadly i jinými technologiemi, které využívají nízké teploty. Navíc některá z těchto těles umí sloužit k vytápění i ochlazování. Některé designové kusy nejsou kovové, ale jsou opatřeny kryty z dřevěné dýhy, které dávají topnému tělesu zcela jiný rozměr.

Koupelnová otopná tělesa

Samostatnou kapitolu tvoří designová topná koupelnová tělesa – povětšinou ve formě žebříků k pohodlnému sušení ručníků, ale také k vyhřátí místnosti, ve které třeba v panelákovém bytě radiátor nenajdete. Tyto radiátory jsou k dispozici v tradičním trubkovém provedení vzhledu žebříku, ale také v jiných tvarech, s lištami o čtvercovém či obdélníkovém průřezu, s tenkými, silnými či plochými prvky nebo v deskovém provedení.

Moderní topná tělesa dokáží dodat místnosti onu proslulou třešničku na dortu. Mohou být výrazným doplňkem, téměř uměleckým dílem, nebo také decentním vybavením, které do prostoru přirozeně zapadne. Záleží jen na vaší volbě a fantazii.

