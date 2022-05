Zdroj: Shutterstock

Čas od času je třeba vyměnit starý spotřebič za nový a varná deska není výjimkou. Co je třeba vědět, když společně s novou varnou deskou chcete místo plynu indukci?

Miluše S. z Brněnska se nás ptá: „Chceme vyměnit šedesátkovou plynovou varnou desku za stejně velkou indukční. Deska už je starší, kdežto komínovou digestoř asi stejné šířky máme pár let. Musíme kvůli přechodu z plynu na elektřinu měnit také digestoř? V tom případě bych zvažovala digestoř s externím ventilátorem, dá se umístit i na balkon? Bydlíme v posledním patře třípatrového bytového domu.“

Odpověď je jednoduchá

Autor: Miele

V případě instalace indukční varné desky místo dosavadní plynové není potřeba měnit digestoř. Tedy za předpokladu, že ta současná splňuje vaše představy. „Ale doporučuji u zvoleného modelu indukční desky nejprve zkontrolovat požadavky na elektrické připojení v domácnosti. Ideální je třífázové připojení s jističem 3x 16A. V praxi je potřeba věnovat pozornost konkrétnímu modelu varné desky, který byl vybrán – výrobce přikládá připojovací schéma, a to musíte dodržet. Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s příslušnými parametry sítě,“ vysvětluje Jiří Šeba, zástupce značky Miele.

Pozor na výpary

Nicméně odborník ještě upozorňuje na to, že výpary vzniklé při vaření se nechovají stále stejně. „U plynové varné desky je hrnec nebo jiná nádoba zahřátá po stranách sálavým teplem a výpary míří nahoru, kde se zužují. Kdežto indukční varná deska vaří/hřeje pouze na ploše dna hrnce, proto vzniklé výpary následně nad hrncem chladnou a mají tendenci rozptýlit se do šířky. Pro jejich zachycení je vhodné zvolit digestoř širší, než je varná deska. Pokud to prostor nad varnou deskou umožňuje, nebál bych se použít digestoř šíře 90 cm i nad varné desky od šíře 60 cm. Každopádně pokud prostor není, tak minimálně musí šířka digestoře odpovídat šířce varné desky,“ uvádí Jiří Šeba.

Porovnání výparů i vzdáleností Autor: Miele

Digestoř s externím ventilátorem

Kdyby čtenářka nakonec chtěla digestoř měnit a zvažuje výrobek s externím ventilátorem, odborník potvrzuje, že ho lze umístit i na balkón, ale… „Zde musím upozornit na možné snížení komfortu užívání balkónu vzhledem k byť malému hluku tohoto externího ventilátoru, zároveň ale i k vycházejícím výparům z digestoře. Volil bych tedy raději místo, kde tato omezení nebudou případně tolik vadit.“