Zdroj: Mauricio Fuertes

Jenže oni šli ještě dál. Řekli si, že to, co dělí lidi, nejsou dveře. Naopak. Dveře lidi spojují, pokud jsou rozděleni zdmi. Ale proč používat dveře, když nebudou zdi? S tímhle přišli za architekty domu. Postavit dům bez zdí a tedy i dveří. Samozřejmě, že nějaké dveře tu jsou, ale jen troje. Dělit velký prostor domu pak byl úkol studia Susanna Cots Interior Design.

Kuchyň je srdce domu

Tím hlavním prostorem domu je kuchyň. V ní se lidé pohybují ráno, v poledne i večer. Je místem setkávání i loučení. Stala se tak prostorem rozdělujícím ostatní místnosti do symetrických úhlů, jako by to byl vějíř. Prostor se dělí skříněmi a deskami, které však nejsou až do stropu. V paralelních a následných řadách nalevo od kuchyně najdeme otevřené moduly, které tvoří prádelnu a dětský pokoj, a na druhé straně domácí kancelář

Dětský pokoj je uzavřen

Všichni víme, jak dětství je spojeno s potřebou sdílet, ale také s potřebou soukromého místa. Místa vlastního, odděleného a separovaného od ostatního ruchu. Potřeba vlastního soukromého místa dětí se tak promítá do instalace dveří právě do dětského pokoje. Ovšem nic není napevno. Vše se může měnit s vývojem, časem, potřebami.

Dům s věčným podzimním světlem

Světlo domu, situovaného v trvalém severním podzimním klimatu, bylo hledáno, žádáno a sbíráno po troškách a distribuováno interiérem. Od světlíku v kuchyni, navrženého tak, aby přitahoval světlo ráno a v poledne, po všechna okna v obývacím pokoji, která zachycují odpolední světlo ze všech stran.

V každém pokoji bylo hledáno propojení interiéru s exteriérem, doplněno přírodou a zahrnující strom - olivovník či japonská vrba jsou některé ze stromů, které se staly součástí této rodiny.

Ložnice na horním patře byla navržena se stejným záměrem vytvořit soukromí bez potřeby dveří. Velký dřevěný panel slouží jako tlumič hluku pro ložnici a zároveň poskytuje soukromí koupelně, pokud je to potřeba.