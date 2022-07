Zdroj: Gebas Atelier

Pokud chcete něco, co je účelné od střechy po základy, má nejnižší tepelné ztráty a bude plnit svou funkci za týden, měsíc i desítky let, pak si postavte dům ve tvaru kostky. Jako třeba tenhle.

Pojďme se podívat na dům, který by mohl být prototypem jednoduchého a účelného domu. Stojí nedaleko Prahy, je to dvoupodlažní, typový dům s dispozicemi 5+kk. Ovšem majitelé chtěli několik úprav. A k tomu byli přizváni odborníci z Gebas Atelier.

Dům patří manželům, kteří již mají děti odrostlé a užívají si vnoučat. Bydleli v centru Prahy, ale cítili, že potřebují změnu, toužili po domě se zahradou. Majitel domu si také přál krytý bazén, který v teplých letních měsících hojně využívají i vnoučata.

Při vstupu do domu se nacházíme na menší chodbě, ze které se dostaneme do technické místnosti, kde je pračka se sušičkou a kotel na ohřev vody. Rovněž jsou zde úložné prostory na ukládání úklidových prostředků. Z technické místnosti se dá rovněž vejít do garáže, což je velká výhoda, neboť v případě nepříznivého počasí nemusí majitelé vcházet do domu venkovním prostorem. Garáží se dá rovněž projít na zahradu.

Dále se z chodby můžeme dostat do pracovny, kde má majitel domu umístěnou velkou knihovnu, pracovní stůl a rohový gauč. Ve spodním patře se také nachází koupelna se sprchovým koutem.

Další místnost, kam se dostaneme z chodby, je obývací pokoj spojený s kuchyní. Jedná se o velice prosvětlený prostor, neboť je zde přes celou jednu zeď velké okno, kterým prochází denní světlo. Celý obývací prostor včetně kuchyně je laděn do světlých odstínů s šedivými doplňky.

Kuchyň je ve tvaru písmene U a je zhotovená v bílé barvě ve vysokém lesku. V místnosti jsou zhotovená krbová kamna. Celý dům je poté vytápěn podlahovým topením a rovněž i klimatizací, která je umístěna jak v obývacím pokoji, tak i v dalších místnostech domu. Vzhledem k tomu, že v domě se nachází velké množství oken, tak je majitelé opatřili venkovními žaluziemi. Díky nim je dům chráněn před teplem, které by okny procházelo dovnitř do domu.

Ve druhém patře se nachází tři místnosti, ložnice manželů a dva hostinské pokoje. V ložnici je také umístěna veliká šatna. Dále tu najdeme větší koupelnu, kde mají manželé umístěnou jak vanu, tak i sprchový kout. Vše je laděné do odstínů hnědé barvy.

Interiér domu si navrhli majitelé sami a veškerý nábytek je vyrobený na zakázku.