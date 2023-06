Zdroj: Shutterstock

Mezi dvouletky řadíme rostliny, které musí po zasazení projít obdobím vegetačního klidu, aby se mohly vyvinout a v následujícím roce vykvést a vytvořit semena. Dvouletky vynikají svými barvami a vůní v době, kdy se většina trvalek ještě neprobudila po zimě nebo jsou už po odkvětu. Aby však tuto funkci dvouleté rostliny mohly naplnit, musíte je vysadit na správné místo a řádně o ně pečovat.

Dvouletky vysazujte k druhům rostlin, které mají podobné nároky na půdu a světlo. Řídit se musíte i dobou květu – je žádoucí, aby skupina nakvétala postupně nebo v určitém období tvořila vhodně se doplňující barevnou škálu. Rostliny kombinujte také podle jejich výšky v době vegetace, aby vyšší druhy nestínily a nezakrývaly ty nižší. K sobě se hodí dvouletky s dalšími dvouletkami, letničkami i trvalkami kvetoucími nebo s ozdobnými listem.

Oblíbené dvouletky Pojďme si některé oblíbené dvouletky připomenout. Mezi oblíbené dvouletky patří fialy, náprstníky, macešky, sedmikrásky, hvozdíky, měsíčnice, slézy, pomněnky, zvonky, štětky, ostropestřec, pryšce, pavince či starčeky.

Jak pěstovat dvouletky

Dvouletky si můžete vypěstovat ze semínek nebo zakoupit malé sazeničky. Semínka vysejte přímo do půdy na vyhlédnutém místě nebo tradičně do výsevných misek – v bytě nebo teplém pařeništi si z nich vypěstujete nové rostlinky. Předpěstování volte především u choulostivých druhů nebo u druhů s pomalým růstem. Výsev uskutečněte od května do července, v podzimním období můžete vysazovat už jen vzrostlejší sazeničky, aby stačily do zimy dostatečně zakořenit.

Dvouletky mají rády spíše humózní půdu na slunném místě. Snesou však i polostín. Nevhodné jsou půdy suché nebo čerstvě hnojené. Pozor také na půdy přemokřené nebo přehnojené dusíkem. Rostliny pak často hnijí a vymrzají.

Při klíčení nesmí půda vyschnout, zejména macešky jsou na to velmi háklivé a při klíčení trpí vlivem vysokých teplot. Pokud pěstujete rostlinky v pařeništích a fóliovnících, často a důkladně větrejte. Vzešlé rostlinky přepikýrujte a silné sazenice vysazujte na podzim nebo na jaře na vybrané místo. Před holomrazy je chraňte lehkou nastýlkou z chvojí.

