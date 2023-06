Zdroj: Dion Robeson

Klient se upřímně zajímal o udržitelnost, ekologii a zdravý životní styl. To inspirovalo i architekty ze studia Robeson Architects, aby je důsledně implementovali na všech úrovních a v každém detailu. Důležité je, že se dokázali vymanit ze své komfortní zóny, myslet jinak a také že splnili finanční limit.

Zadání projektu

To nejdůležitější bylo vytvořit prostor pro mladou rodinu a budoucí babičku. Veškeré prostory domu musely být přístupné vozíčkářům a splňovat zlatý standard směrnice pro obyvatelný design domu, který požaduje širší chodby, dveře a obecně větší prostor pro pohyb. Toto také znamenalo, že design musel řešit svah na pozemku pomocí ramp a upravených cest, aby osoba mohla bez schodů přejít od přední hranice pozemku až na zadní hranici. (Poznámka: Tímto způsobem se usnadnilo stěhování nábytku!) V rámci zadání byly vyžadovány tři ložnice, dvě koupelny, domácí kancelář a prostorná obývací místnost. Klíčovou součástí zadání bylo také začlenění „babčina bytu“ s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem a vlastním vchodem. Tento prostor měl sloužit jako jóga studio, dokud se babička do něj nepřestěhuje. Vedle tohoto pokoje mělo být připraveno parkovací stání, zatímco garáž pro dva vozy musela být přístupná z vedlejší cesty.

Takhle to dopadlo

Prvním úkolem bylo vyřešit přechody mezi přední a zadní částí pozemku. Architekti rozčlenili úrovně podlah, vytvořili rampy a poté na tomto základě rozvrhli podlaží. Rozhodli se neumístit většinu domu směrem k ulici, což znamená vytvoření malé předzahrádky. Namísto toho vytvořili menší, oddělené venkovní zóny s různými účely, které jsou rozmístěny mezi stavebními částmi. „Babčin byt“ je umístěn směrem k ulici a oddělen od zbytku domu vstupním dvorem.

Prostor pak je rozdělen kolem dvou vzrostlých stromů, což vedlo ke zkosené stěně u „babčina bytu“. Obytné křídlo je orientováno východ-západ a otevírá se na severní dvůr ve tvaru obdélníku. Na východ od tohoto křídla se nachází zastřešená ranní terasa, která získává východní slunce. Tato terasa přehlíží největší zahradu se zeleninou a ovocnými stromy okolo travnatého dětského hřiště. Ložnice a odpočinková část pro rodiče jsou jediné místnosti na prvním patře. Budova prvního patra je umístěna dostatečně daleko od ulice, aby domu dodala vzhled jednopatrového domu. Díky tomu, že dům není vícepatrový, mohli architekti dát stropům hezkou výšku a stále splňovat výškové požadavky města.

Ekologické prvky

Udržitelnost proniká do samotné podstaty tohoto domu. I dřevo použité na stěnové trámy a korpusy skříní je certifikováno FSC (Forest Stewardship Council je mezinárodní nevládní organizace, která se věnuje propagaci odpovědného hospodaření s lesy po celém světě). Je snadné zapomenout na ekologii materiálů, které jsou skryté pohledům. Ale když majitel bere udržitelnost vážně a je připraven do nich investovat, vede to k větší udržitelnosti celého domu. Budova je opláštěna recyklovaným dřevem, které časem zestříbří. Velké štíhlé nádrže na vodu jsou umístěny na jihu pozemku a šedá voda zajišťuje zavlažování zahrady a splachování toalet. Pro spodní podlahovou desku byl použit zelený ekologický recyklovaný beton. Na střeše prvního patra jsou instalovány solární panely s možností budoucího skladování energie. V domě není klimatizace, což znamená, že loubí a okna jsou strategicky umístěna tak, aby zachytávala chladné jihozápadní větry, a spolu s ventilátory na stropě rozptylují vzduch.

Stěny přízemí jsou konstrukce „reverse brick veneer“, což je typ zdi vhodný pro teplé podnebí v Perthu. Vnitřní vrstva zdi je vyrobena z cihel bez povrchové úpravy, což umožňuje přispět k tepelné setrvačnosti domu. Rozsáhlé prosklení na severu obytného křídla je precizně zastíněno, aby umožnilo maximální průnik zimního slunce a minimalizovalo pronikání slunce v létě. Skloněný strop nad tímto obytným křídlem dále pomáhá přivést toto žádoucí světlo do hloubky podlaží.

Do vstupního dvora byl navržen rybník pro estetiku a klimatizaci proudícího odpoledního vzduchu. Nízko umístěné loubí vedle rybníka umožňuje vstup chladného vzduchu do domu na nízké úrovni, zatímco vysoko umístěné loubí v horní části stropu v obytném křídle na druhém konci domu odvádí teplý vzduch z domu.

Ještě je třeba ale upozornit na zajímavý prvek, kterým je čtecí kout s obložením ze dřeva, zapuštěný ve východní stěně terasy. Tento prostor chytá ranní slunce a odpoledne je ve stínu - přesně to, co je potřeba pro čtení nebo odpočinek. Jsou to tyto malé detaily, které dodávají domu osobitost.