Zdroj: Ton

Hlavní atributy venkovského stylu jsou dobře čitelné pro každého. Konec spěchu a stresu, návrat k přírodě, ale také do minulosti. Co ještě přetrvává a co se už mění?

Ve videu omrknete další nápady:

Typické znaky

Vytvořit doma atmosféru venkovského interiéru znamená využít vše, co dům či byt nabízí. Můžete vzít do hry stěny z kamene či cihel, stropy z dřevěných trámů, starou dlažbu i masivní prkna. Dřevo je jedním z nejzásadnějších materiálů, novou proměnnou představují jeho dokonalé imitace. Chybět nesmí bytový textil v hojném množství, právě tím se venkovský styl zásadně liší od většiny ostatních. Krátké záclony a závěsy v délce oken, na stole ubrus, na židlích sedáky, na posteli přehoz.

Nábytek ze dřeva dříve hodně zdobilo profilování, struktura a členité tvarosloví byly patrné u mnoha zařizovacích prvků. Do nedávna totiž platilo, že co je hladké, to na venkov nepatří, ale doba se mění. Stačí přidat ozdobné lišty a tvarované úchytky (typicky „knoflíky“ nebo takzvané mušle), a i zdánlivě strohý nábytek získá poklidný nádech. Zejména pokud je oblých tvarů. Stále se využívá proutí, nové je pak použití bambusu, přestože do našich končin přirozeně nepatří.

Napříč světem

U country stylu se moc nemění barvy, jejich výběr a použití však závisí na konkrétní zemi či oblasti, která vás inspiruje. Například domov zařízený v toskánském duchu si barev vysloveně užívá. Převažují tóny cihly, terakoty a také žlutá, doplňují je modrá a zelená. Aby nevznikl dojem Karibiku, využívá se neutrální pozadí; zdi na bílo, šedá nebo jemné odstíny vycházející ze základních přírodních materiálů (dřevo, kámen, cihla).

Smaltovaná mísa na salát připomíná babiččin lavor Autor: Bonami

Naopak provensálský styl více sází na světlé barvy a také vzory. Využít se dá i scandi styl, pokud vám nevadí, že je pocitově o něco chladnější. Ale stačí přidat strukturu v materiálech (například pleteniny), a váš domov se rázem změní. A stará dobrá Anglie? Ta je úplně jiná, určitým způsobem evokuje domov šlechty. Velkou roli hraje robustní tmavší nábytek ze dřeva, motivy na textilních tapetách a závěsech či na dekorativním textilu jsou často z historie, nechybí kostky a pruhy jako gingham nebo plaid.

Slow living

Trend zpomalení je reakcí na uspěchanou dobu a prosazuje se v celém spektru našeho života, včetně interiérů. Zdůrazňuje pohodlí, útulnost, návrat ke kořenům a tradicím i přirozenou krásu. Preferuje kvalitní nábytek a zařizovací prvky, které opravdu vydrží, a nebude vám vadit, když se na nich objeví patina či drobné nedokonalosti. Naopak, takové vysloveně vyhledává, proto je v kurzu i nábytek z druhé ruky. Slow living však není o hromadění, nýbrž o cíleném vyhledávání starých věcí.

Co se znovu objevuje

Už před covidovou pandemií se tu a tam objevil styl cottagecore vycházející z tradičních chat a chalup, ale popularitu získal právě v době, kdy se téměř nic nesmělo. Jeho popis by zněl: maximální nostalgie. Je opravdu bohatý, jak na barvy a tvary, tak i vzory, interiérová opulentnost však nesouvisí s finanční nákladností. V tomto stylu se najde hodně lidí už pro jeho pestrost, včetně mladých lidí. Ostatně byli to právě mileniálové, kteří cottagecore vytáhli na výsluní.

Idylická představa venkova? Stylově členitá kuchyňská linka v tomto případě s fóliovaným povrchem T.classic Autor: Trachea

Mezi jeho typické znaky patří vrstvení textur a vzorů (často květinových), pohodlný sedací nábytek s čalouněním a důraz na pospolitost - kuchyni skutečně vnímá jako srdce domova. A jídelní stůl zůstává nazdobený, i když se u něj nesedí. Rovněž hodně pracuje s detaily, opět nemusí jít o nic nákladného (kytice ve váze nebo otevřené police se starým nádobím dokážou divy).

Hit TikToku

Z trochu jiného soudku je Coastal Grandmother, který se dá přeložit jako „domov babičky z pobřeží“. Svým způsobem jde o jistou formu eklekticismu laděnou ve vintage duchu. Představuje jeden z hitů TikToku a objevuje se všude, proto neminul ani interiérový design. Hlavním důvodem obliby je snaha zabrzdit hektický životní styl a užívat si každého dne.

Ale nepředstavujte si ho stejně jako námořnický styl, modrobílé či červenobílé pruhy a typické dekorace jako mušle nebo kotvy nejsou povinné. Coastal Grandmother využívá světlé i tmavší barvy slunce, moře a pobřeží v celé jejich proměnlivosti, přírodní materiály stejně jako jiné venkovské styly, z látek preferuje například len. Přesto se svět nezboří, když zvolíte i imitaci dřeva třeba u podlahy. Na tomto trendu je dobře vidět spojení moderního přístupu s vintage a retro prvky. Výsledkem je elegance, nadčasovost a hlavně váš dobrý pocit.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.