Zdroj: Shutterstock

Než si pořídíte pavouka domů, měli byste si zjistit informace o jeho potřebách. Nejčastěji chovaným pavoukem v České republice je sklípkan rodu Brachypelma. Je totiž vhodný i pro začátečníky a přesto, že je velký jako lidská dlaň, má chlupaté tělo, velká klepítka, makadla a 4 páry mohutných ochlupených nohou, jde o mírumilovné stvoření. Člověka prý kousnou jen zcela výjimečně, a to jen tehdy, pokud se cítí ohroženi.

I přesto však buďte obezřetní. Všechny druhy sklípkanů jsou jedovaté, každý druh ale disponuje jinou intenzitou jedu. Ti nejjedovatější dokáží ohrozit lidskou svalovou či dýchací soustavu, zvláště v případě dětí a nemocných. Nejjedovatější jsou druhy z Afriky a z Asie. Pokud už nemáte s chovem pavouků zkušenosti, raději se těmto druhům vyhněte.

Čím krmit pavouky

Dospělého sklípkana stačí krmit jednou za dva týdny, mladší jedince raději jednou až dvakrát týdně. Hodně to závisí i na tom, čím pavouka krmíte. Malý hmyz můžete sklípkanovi podávat častěji, ale na velká sarančata nebo myší holátka si pavouk rád počká déle, jelikož samotné požití trvá nějakou dobu. Jako pamlsek mu pořiďte červy, cvrčky i šváby. Čistou vodu mu podávejte v misce nebo napáječce.

Jaké terárium zvolit pro chov pavouků

Sklípkany dělíme do tří skupin - na stromové, zemní a norové. Pro stromové pavouky pořiďte terárium o výšce 30–50 cm. Pro norové pavouky potřebujete stejnou výšku, ale terárium by mělo mít vysoký práh kvůli vrstvě substrátu, do kterého se pavouk rád zavrtává. Pro zemního pavouka stačí poloviční výška, zato základnu by mělo mít alespoň 25 x 35 cm.

Je nutné, aby terárium mělo větrání, protože jinak v něm mohou začít bujet různé plísně a ty by mohly pavouka zahubit. Ideální vzdušná vlhkost je kolem 85 %. Co se týče světla, většina pavouků je nepotřebuje – jsou to noční živočichové. Žárovka v teráriu ale může sloužit jako zdroj tepla.

Čím vyplnit terárium

Jako podestýlku zvolte substrát z kokosových vláken. Stromovým druhům pořidťe větev na šplhání. Dále můžete terárium vybavit nějakými zajímavými rostlinami. Pavouci potřebují také úkryt. Poslouží jim kusy kůry, květináč s otvorem na boku, kokosová skořápka. Nedávejte do terária kaktusy nebo rostliny s ostrými listy, které by pavouka mohly poranit.

Zdroj: hobby.magazinplus.cz, spektrumzdravi.cz