Zdroj: Shutterstock

Chcete-li se dočkat bohaté sklizně, zaměřte se na včasný a správně provedený výsev. Ideální podmínky pro zapuštění kořenů mladých rostlinek nabízí taková půda, která se dobře drobí. Poznáte ji tak, že je možné ji snadno rovnat hráběmi, aniž by v ní zůstávaly zaseknuté pevné hroudy.

Půda by se před výsevem měla dobře prokypřit rýčem nebo kultivátorem. Můžete do ní také zapracovat vyzrálý kompost. Bohatě postačí 2 až 3 litry na metr čtvereční plochy záhonu. Nezapomeňte také zbavit záhon zárodků plevelů, jako je ptačinec žabinec nebo pýr plazivý, které by vám v zahrádce napáchaly škodu.

Kdy a co vysévat

Začátkem dubna lze vysévat fazole, hrách, salát, špenát, mrkev nebo ředkvičky. V druhé polovině dubna můžete vysít do skleníku papriky, rajčata či cukety a do venkovního záhonu pastinák, řepu, petržel, ředkev, tuřín, kopr, zelí, kapustu a pozdní kedlubnu. Z předpěstované sadby na venkovní záhony vysazujeme zelený chřest, rané druhy zelí, kadeřavou kapustu, kedlubny, hlávkový salát, květák a pórek.

Nakládačky, tykve, melouny, cibuli a jarní česnek vysaďte až koncem měsíce. Do prvního května musí být v zemi také brambory. Některé druhy zeleniny, jako jsou okurka, paprika nebo rajče, je lepší vysadit na venkovní záhony až po zmrzlých, tedy ve druhé polovině května.

Výsev na záhon se provádí do přímých řádků. Usnadňuje to tak péči o zeleninu i pletí plevele. Než vzejdou první klíčky rostlin, vybavte záhony cedulkami s informacemi o zaseté plodině. Ideální vzdálenost semen při výsevu udávají obvykle informace na sáčku.

Ochrana mladých rostlin sítěmi

Před nečekaným ochlazením může venkovní sadbu ochránit napnutá netkaná textilie nebo ochranná síť s drobnými oky, která zamezí také náletu škůdců zeleniny, jako je třeba pochmurnatka mrkvová, bělásek zelný nebo mšice.

Hustou síť je praktické položit a upevnit na okrajích záhonu hned po výsevu. U některých druhů zeleniny může zůstat na záhonu až do sklizně, u jiných se za čas odstraňuje – u hlávkových salátů dva až tři týdny před sklizní, u mrkve při kořenech silných jako tužka.

Zdroj: abecedazahrady.dama.cz, nkz.cz