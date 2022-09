Zdroj: Shutterstock

Nejprve si povíme, co je svrab. Je to parazitární kožní onemocnění způsobené napadením určitými druhy roztočů. Nejčastějším původcem kožních problémů je zákožka svrabová. Je to malinký tvor, který není pouhým okem příliš viditelný. Nedosahuje totiž ani velikosti 1 mm. Samička se zavrtává do kůže, kde si hloubí chodbičku, do níž naklade vajíčka s potomstvem. Kůží se i živí. Žije celkem jen dva měsíce, ale rychle se množí. Za pár dní vyroste nová generace, která prochází fází nymfy až do dospělého jedince za zhruba 21 dní.

Zákožka se snadno šíří jednak přímým kontaktem, jednak z prostředí, ve kterém dokáže přežít i bez hostitele asi 6 dní. Svrabu způsobenému zákožkou se říká prašivina. Kromě zákožky se za původce svrabu označuje také demodex a dravčík.

Příčiny svrabu u psa

První příznaky svrabu u psa nejsou nijak závažné. Chodbičky v kůži mohou vypadat jako nenápadné pupínky, které intenzivně svědí. Jinak si ničeho nevšimnete. Na roztoče ale tělo reaguje většinou alergií, což se poté projeví formou lysin na kůži. Většinou nejprve srst vypadá na hrudi a v oblasti kloubů na nohách, často také na uších a v podbřišku, zkrátka tam, kde je kůže na těle nejtenčí a zákožka se tam nejsnadněji zavrtá. Pokud nebudete svrab řešit, pes začne hubnout, dojde k úplnému vysílení organismu a následně uhynutí.

Léčba svrabu u psa

Pokud máte podezření, že je váš pes nakažený svrabem, určitě co nejdříve navštivte svého veterináře. Ten zkontroluje, zda se jedná skutečně o svrab, nebo o jiné kožní problémy. Svrab si totiž můžete snadno splést s alergií, atopickou dermatitidou nebo alergií na potraviny.

Diagnostika svrabu probíhá tak, že veterinář vezme malý vzorek kůže, na kterém zkoumá přítomnost roztočů svrabu, jako jejich vejce, larvy, výkaly a samičky. Pokud vyšetření kůže nevede k jasnému výsledku, může být proveden krevní test.

Pro léčbu svrabu u psů je k dispozici celá řada přípravků. Mimo jiné je možný ivermektin jako injekce, promývací roztoky s amitrazem nebo kapky s účinnými složkami, jako je moxidektin a selamektin.

Jak předejít útoku roztočů?

Vyvarujte se kontaktu vašeho psa s divokými zvířaty. Držte své čtyřnohé mazlíčky také dál od psů, kteří mají nějaké kožní problémy. Pravidelně převlékejte postel, to se doporučuje alespoň jednou týdně. A určitě se pravidelně starejte o srst vašeho mazlíčka.

