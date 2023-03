Zdroj: Shutterstock

Záclony mají zázračnou schopnost snadno zútulnit každý interiér. Zároveň jsou ale velkým lapačem prachu, a proto je třeba je pravidelně prát.

Jak často prát záclony

Záclony se doporučují prát alespoň třikrát do roka. Ideální je, když si na ně vzpomenete během jarního, podzimního a vánočního úklidu a vyperete všechny záclony v domě. Pokud máte doma alergika, zaměřte se na záclony a závěsy alespoň jednou za měsíc. Stačí je řádně vyklepat nebo vysát od prachu a pavučin.

Prostředky na praní záclon

Na záclony zvolte ověřený prací prostředek, který se hodí na praní bílého a jemného prádla. Vhodný je zejména tekutý prostředek, který nezanechává na prádle žmolky či zbytky pracího prášku. Do pračky můžete přidat také speciální bělidlo na záclony nebo změkčovač.

Jak prát záclony

Záclony sundejte až před samotným praním, abyste zabránili jejich pomačkání. Odstraňte z nich všechny kovové a plastové háčky a spony. Pokud má vaše záclona nerezová poutka a plastové háčky, které nelze sundat, můžete záclonu strčit do speciální prací síťky nebo povlaku na polštář. Před praním také záclony pořádně vyklepejte, abyste se zbavili povrchového prachu.

Nepodceňujte také namáčení do studené vody. Zbavíte je tak nánosů nečistot a prach se nezažere hluboko do jednotlivých vláken. Klidně je nechte ve vaně i přes noc, do vody můžete přidat trošku prášku na praní.

Použijte speciální programy

Nejšetrnější je samozřejmě praní v ruce, ale moderní automatické pračky už mají zabudované šetrné prací programy na choulostivé materiály. Většinou se jedná o program jemného praní na 30° a velmi málo otáček. Záleží však, z jakého materiálu jsou záclony nebo závěsy, které se chystáte prát. Proto se vždy řiďte symboly k jejich údržbě. Společně se záclonami nikdy neperte další prádlo z jiných materiálů.

