Zdroj: Shutterstock

Březen je vhodným měsícem k přípravě skleníku na nadcházející sezónu. Když mu věnujete patřičnou péči, můžete se těšit na ještě bohatější úrodu. Přečtěte si, co vše je třeba ve skleníku udělat.

Stejně jako zahrada, tak i skleník potřebuje po zimě navrátit ztracenou kondici. Vyzkoušejte osvědčené tipy, které vám v následující sezóně zajistí úrodu jako z titulní strany zahrádkářských magazínů.

Generální úklid

Generální úklid po zimě zahrnuje vytrhání a odklizení zbytků rostlin a kořenů z půdy, protože mohou obsahovat zárodky plísní a jiných nemocí, které by mohly novým sazeničkám uškodit. Potřeba je také prokypřit půdu a důkladně umýt všechna skla, aby propouštěla co nejvíce slunečních paprsků.

Půdu prohnojte

Půdu je třeba po zimě pořádně prohnojit, aby načerpala potřebné živiny. Ideální je dodat půdě organické hnojivo nebo kompost už na podzim po sklizni, aby se živiny postupně uvolnily do půdy. Pokud jste to ale nestihli, je lepší to udělat na jaře než vůbec.

Na přihnojení můžete použít i kolečko hnoje. Jen si dejte pozor na přihnojování zvířecími výkaly. Ty musí být do zeminy zapraveny s měsíčním až dvouměsíčním předstihem, aby se sazeničky nespálily. Půdu je pak třeba zalít probiotickou zálivkou na kompost, aby mikroorganismy stihly uvolnit živiny, potlačit patogeny a urychlit rozklad organické hmoty.

Použít můžete i granulovaný hnůj. Ideální je ale sypké organické hnojivo, které obsahuje kompost i fermentovaný slepičí hnůj s vysokým obsahem fosforu pro sladší úrodu.

Kdy je čas na výměnu půdy ve skleníku?

Zhruba po pěti letech se doporučuje vyměnit zeminu. Ze skleníku vyndejte půdu minimálně do hloubky 10 až 20 cm a vyměňte ji za novou. Tu starou zužitkujte do kompostu, kde vám ještě udělá službu.

Skleník pravidelně větrejte

Skleník větrejte každou volnou chvilku, kdy je venku hezky. Čerstvý vzduch a sluneční paprsky pomohou nadobro vyhnat zbývající patogenní zárodky a zamezit šíření plísní. Pomohou také probiotika, která patogeny spolehlivě likvidují.

