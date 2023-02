Zdroj: Shutterstock

Rozmrazování masa má svá pravidla a potřebuje čas. V zásadě by maso mělo rozmrzat pomalu. Ale existuje několik metod, které mohou proces rozmrazování urychlit. S těmito tipy a triky maso roztaje rychle a šetrně.

Maso je mimořádně citlivá potravina, která by měla rozmrzat pomalu. Při rozmrazování masa z něj totiž uniká šťáva, v níž se mohou rychle množit bakterie.

Nejšetrnější způsob rozmrazování masa je v ledničce. Maso se rozmrazuje velmi pozvolna a rovnoměrně při teplotě do 4 stupňů Celsia. Nedochází tak k množení bakterií, které byly přítomné před zmrazením, a maso tak nemusíte ihned zpracovat.

Jak poznat maso, že už není vhodné ke spotřebě:

Hovězí, vepřové, jehněčí nebo drůbež vyndejte z mrazáku ideálně v předvečer vaření a vyndejte ho z obalu. Pak ho položte na děrovaný podklad, například na mřížkový rošt, který položíte na hluboký talíř nebo misku. Tak zabráníte tomu, aby maso leželo v tekutině uvolněné při rozmrazování. Kromě toho je důležité umístit maso do ledničky zakryté. Jen tak do sebe nenasaje pachy z ostatních potravin. Co ale dělat, když potřebujete maso rozmrazit velmi rychle?

1. Rozmrazování ve vodní lázni

Vložte maso do mrazicího sáčku a řádně ho uzavřete, aby do něj nenatekla voda. V hrnci ohřejte vodu maximálně na 60 stupňů. Jakmile voda dosáhne této teploty, nechte do ní sklouznout mrazicí sáček s masem. Počkejte deset až dvanáct minut. Pokud je maso pořád ještě zmrzlé, postup zopakujte. Nikdy nezalévejte maso vařící vodou. Maso pak bude na povrchu měkké, ale uvnitř stále zmrzlé. Kvalita masa tak může pořádně utrpět.

2. Rozmrazování masa v mikrovlnné troubě

Mikrovlnky mají funkci rozmrazování. Zvolte ji, vložte maso na talíř a ohřívejte 6 až 8 minut. Kdo chce rozmrazit velké množství masa, musí tento postup několikrát zopakovat, dokud nedosáhne požadovaného výsledku. Vodu z tajícího masa vždy slijte. V žádném případě mikrovlnku nenastavujte na příliš vysoký výkon, jinak se maso na vnější straně propeče, a uvnitř zůstane zmrzlé. 180 až 240 Wattů postačí.

3. Sendvičová metoda

Steaky nebo podobné kusy masa, jako je třeba řízek, se mohou rozmrazit rychle tak, že je dáte na otočený hrnec a položíte na ně druhý hrnec naplněný vlažnou vodou. Princip spočívá v tom, že steak umístěný mezi dny hrnců odevzdává chlad kovu, a tedy i vodě v horním hrnci. Centimetr silné plátky masa jsou tak za pouhých pět minut připraveny na pánev nebo gril. Při této metodě je ideální zabalit maso do mrazicího sáčku a neprodyšně ho uzavřít.

