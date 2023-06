Zdroj: Unsplash

Dokážete si představit koprovou omáčku nebo kulajdu bez kopru? A co řecké pokrmy jako tzatziki? Tato aromatická bylina ale oživí téměř každý pokrm. Jeho pěstování je navíc naprosto nenáročné, a kdo nemá zahrádku, může ho pěstovat doma v truhlíku za oknem nebo na balkoně. Jak na to?

Kopr vonný se řadí mezi byliny a dorůstá až do výšky jednoho metru. Kvete od června do září a pro jeho charakteristickou vůni si ho lze jen stěží splést s jinou bylinou. Kopr ale můžete začít pěstovat kdykoliv a v jakémkoliv ročním období, za předpokladu, že budete mít kopr neustále doma v bytě.

Kopr je určen k přímému výsevu, takže jej nemusíte přesazovat. Teplota pro klíčení semínek kopru je 15 až 21 °C. První sazenice kopru se objeví za 10 až 14 dní od výsevu. Truhlík musíte umístit na slunné místo a ideálně použít půdu, která má mírně kyselé až neutrální pH.

Připravte si vhodný květináč

Udělejte jisté úpravy, aby se kopru skvěle dařilo. Na dno umístěte 2 až 3 cm drenážní vrstvy a poté zasypte univerzální zahradní zeminou. Nejprve ji zvlhčete a poté vysejte semena do předem připravené rýhy, kterou na závěr zahrňte. Květináč přetáhněte potravinovou fólií a dejte ho na několik dní na tmavé a teplé místo.

Výsev semínek

Semínka vysejte do hloubky 0,5 cm a za 14 dní se dočkáte prvních rostlin. Když rostlinky vyklíčí, potrvá ještě měsíc, než je budete sklízet. Během vegetačního období je velmi důležitá zálivka, protože půda nesmí vyschnout. Abyste kopru sklidili co největší množství, musíte mu zabránit, aby vykvetl, a to jednoduchým zaštipováním vrcholků. Pokud vám kopr už vykvetl, nevadí. Počkejte, až se vytvoří semínka, a ta pak použijte pro další pěstování.

Sklízení kopru

Jakmile rostlinky budou mít 4 až 5 listů, můžete kopr sklízet. Sklizeň provádějte odtržením potřebných listů od rostliny nebo jejich ustřižením. Použití nůžek je citlivější, protože méně poškodíte rostlinu. Pokud pěstujete velké množství rostliny, můžete zvolit vytržení celého stonku.

Zdroj: ireceptar.cz, pestitelka.cz