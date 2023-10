Zdroj: Shutterstock

Čekat, až zralé ořechy spadnou, nebo je vhodnější je setřást či dokonce klátit? Každý ze zmíněných způsobů sklizně vlašských ořechů má své zastánce. Poradíme vám, jaká metoda je vhodnější, abyste měli co nejkvalitnější úrodu.

Na sklizeň ořechů není dobré příliš spěchat. Nešetrným klácením zbytečně poškodíte větve stromu. Počkejte proto, až zelené pouzdro ztmavne, praskne a ořechy samy spadnou na zem. Ořechy dozrávají podle odrůd od září do října. Předčasné mrazy by neměly být důvodem k předčasné sklizni. Aby nezačaly ořechy zahnívat, neměly by pod stromem ve slupce ležet déle než dva dny.

Setřásání ořechů je vhodné až ve chvíli, když už nejméně čtvrtina plodů spadla sama. Jsou však situace, kdy není na vybranou. Jako nouzovou variantu můžete setřásání zvolit ve chvíli, kdy hrozí dlouhodobé deštivé počasí a ořešák je od vašeho bydliště příliš daleko na pravidelný sběr.

Jak se co nejméně od ořechů při sklizni ušpinit?

Slupky z vlašských ořechů obsahují velmi intenzivní barvivo. Někdo doporučuje pracovat v rukavicích, jiným se osvědčilo důkladné namazání rukou krémem (pak se barva méně chytá). Vyzkoušet můžete také různé způsoby odstranění barviva kyselinami (šťáva z citronu, ocet).

Sběr ořechů si můžete usnadnit položením velké plachty pod strom, na kterou budou plody padat. Ušetříte si tak práci při sběru a pohodlněji se vám budou přenášet.

Jak sušit a skladovat vlašské ořechy

Nejprve zbavte nasbírané vlašské ořechy zelené skořápky. Vlašské ořechy s tvrdými skořápkami rozprostřete ideálně na velké síto tak, aby tvořily jednotlivou vrstvu (nepokládejte je na sebe).

Takto rozprostřené ořechy dejte sušit ven na sluníčko nebo na plech pod radiátor. Nikdy je nesušte ve vlhké místnosti nebo je při sušení nestěhujte zvenku do uzavřené místnosti a naopak.

Vlašské ořechy sušte asi měsíc, poté je naskládejte do beden vyskládaných papírem nebo síťových tašek. Ideální teplota pro sušení a uskladnění vlašských ořechů je okolo 25 až 30 °C.

Pokud nemáte doma moc místa, ušetříte prostor tím, že ořechy vyloupete ze skořápek. Oloupané plody nechejte několik dnů proschnout a pak je skladujte ve spíži nebo v lednici v uzavíratelné nádobě. Vlašské ořechy můžete také uskladnit v mrazáku - tím jejich trvanlivost prodloužíte až na jeden rok.

