Zdroj: Shutterstock

I koupelna si zaslouží vypadat pěkně. Přece jen v ní trávíme denně nějaký ten čas. Spoustu koupelen, obzvlášť těch panelákových, moc prostoru k výzdobě nenabízí, ale když se chce, všechno jde. Dnes se podíváme na to, jakými dekoracemi vyzdobit zeď koupelny.

Spoustu koupelnových stěn zeje prázdnotou. Přitom nemusí. Stačí jen dodržet několik pravidel. Jaké dekorace na zeď vybrat, aby se vlivem vysoké vlhkosti neponičili? Inspirujte se našimi tipy níže.

Barva dekorací

I při výběru dekorací na zeď do koupelny se držte pravidla, že by v místnosti neměly být více jak tři barvy. Dekorace tedy vybírejte v podobných tónech, jako jsou dlaždice či stěny koupelny. Výjimkou může být například koupelna zařízená v boho stylu, do níž různobarevnost patří.

Zrcadla dodají šmrnc

Zrcadlo je užitečný a nenahraditelný prvek v koupelně. Vybírejte jej však tak, aby ladilo s interiérem koupelny. Navíc nemusí být jedno. Zejména ženy jistě ocení, pokud budou moci zkontrolovat svůj účes ze všech úhlů. Tento rok jsou navíc moderní zrcadla v netradičních zaoblených tvarech.

Obrázky patří i do koupelny

Koupelna je místem, kde převážně relaxujeme a odpovídat by tomu měla i tématika zvolených dekorací. Vhodné jsou obrázky s motivem vody, pláže, ryb, mušlí, dun i majáků. Stejně dobře se v ní vyjímají abstraktní díla v modrých barvách a nakonec i rodinné snímky z dovolené, na nichž se vám podařilo hezky zachytit přírodní scenérie. Oblíbené jsou také florální motivy s exotickými květinami, jako jsou například listy monstery.

Velikost nástěnného obrazu by měla odpovídat ploše, kterou pro něj máte určenou, pochopitelně také velikosti samotné koupelny. Zatímco prostornou koupelnu můžete zkrášlit velkoformátovým obrazem, do menších místností se hodí spíše středně velké obrazy nebo několik menších. Širšího dojmu docílíte tehdy, pokud pověsíte několik obrázků vedle sebe. Líbivé jsou například vícedílné obrazy. A podobně to funguje i naopak.

Vyvarujte se však při nákupu levných rámečků z obchodních řetězců. Koupelna je místem, kde se drží hodně vlhkosti, brzy byste tak o své dekorace mohli přijít. Dobrou volbou jsou dekorativní panely, skleněné či lakované obrazy, případně s klínovým rámem. V případě vlastních fotografií vsaďte na kvalitnější rámy. Originály jsou na vodu obzvlášť citlivé.

Samolepky či tapety na zeď

Nalepovací samolepky jsou skvělou volbou i do koupelen, které nejsou příliš prostorné. Nebojte se, neodlepí se a vyrábí se v designech, z kterých si vybere každý. Zapomeňte ale na papírové tapety či samolepky a přednost dejte odolným vinylovým či vliesovým tapetám, případně samolepícím fototapetám.

