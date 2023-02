Zdroj: Shutterstock

Plánujete novou kuchyň a řešíte, jak využít roh, který patří k nejproblematičtějším částem kuchyňské linky? Pak zvažte všechny možnosti, které máte. Tyto rohy jsou totiž těžko dostupné a zabírají spoustu místa. Byla by škoda tento prostor nevyužít a nechat jej zaslepený. Přečtěte si, z jakých možností můžete vybírat?

1. Rohová skříňka s policemi

Do rohu můžete umístit rohovou skříňku s policemi. V takové skříňce můžete uložit věci až do zadní části polic. Toto řešení je však vhodné k uskladnění sezónních věcí, případně toho, co nepoužíváte tak často.

2. Využití rohu k umístění dřezu

Dalším efektivním způsobem je umístění dřezu do rohu kuchyňské linky. Toto řešení ale nevyhovuje všem, proto je nutné si to dobře promyslet a případně vyzkoušet v kuchyňském studiu. Při zasazení dřezu do rohu kuchyňské linky myslete i na celkovou ergonomii kuchyně. Jednotlivé zóny na sebe musí navazovat. Po obou stranách dřezu by měl být dostatek pracovního prostoru. Po ruce by měla být i varná část kuchyně.

3. Otevřené police

Pomocí poliček můžete využít roh kuchyně a z tmavého koutu vykouzlit zajímavou část kuchyňské linky. Dokonale tu vyniknou designové vázy, kuchařky a další originální dekorace. Pro optické zvětšení celé části doporučujeme světlé barvy, samozřejmě sladěné se zbytkem kuchyně. Kromě bílé, šedé nebo béžové vypadá dobře i světlé dřevo.

4. Moderní výsuvný systém

S těžko dostupnými místy v rozích kuchyní pomáhají také inovativní výsuvné díly. Vyrábějí se z různých materiálů od plastu přes chrom až po luxusní dřevo. Doporučujeme poličky, které jsou odolné a otočné do všech směrů. Na nich totiž můžete skladovat téměř cokoliv.

5. Umístěte do rohu troubu či jiný domácí spotřebič

Domácí bary a chladničky na víno jsou v posledních letech velkým trendem. A spousta menších variant má ideální velikost právě do rohu. Častěji se ale do rohů kuchyňských linek umisťují vestavěné trouby.

Zdroj: homago.cz, homeincube.cz