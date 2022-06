Zdroj: Shutterstock

Nejčastějším důvodem úhynu rostlin je špatný postup při zalévání. Každá rostlina potřebuje jinak vydatnou zálivku. Pokud zůstane substrát dlouhodobě vlhký, kořeny uhnijí. V opačném případě zase rostlina uschne. Intenzita zálivky záleží na druhu rostliny. Sukulenty se zalévají minimálně i přesto, že je půda v květináči suchá. Stálezelené rostliny je pak třeba zalévat po celý rok.

Dalším faktorem ovlivňujícím rozsah zálivky je druh substrátu a počet a velikost listů, jejichž pomocí se voda odpařuje. Rostliny zalévejte měkkou vodou pokojové teploty. Pokud máte doma vodu tvrdou, zalévejte alespoň vodou odstátou a nebo převařenou a vychladlou.

Kolik vody je ideální?

Dejte si pozor na časté zalévání rostlin především ze strachu, aby neuschly. Pokud se nejedná vyloženě o některé druhy tropických nebo bahenních rostlin, častou zálivkou je umoříte. Rostliny lépe snesou občasné sucho než neustálou vlhkost. Rostlina s povadlými listy se po zalití většinou vzchopí, ale rostlinu s uhnilými kořeny už nezachráníte.

Velikost rostliny a květináče

Obvykle platí, že velká rostlina spotřebuje více vody než rostlina menšího vzrůstu. Pokud budete všechny rostliny zalévat stejným množstvím vody, pravděpodobně vám menší rostliny uhnijí a velké naopak uschnou. Záleží také na velikosti a materiálu květináče. Velké květináče pojmou větší množství vody a není nutné rostlinu zalévat tak často. Voda v hliněných květináčích se odpařuje rychleji než například z květináče plastového a rostlinu je tedy potřeba zalévat častěji.

Kam rostlinu zalévat?

Většina rostlin by se měla zalévat do substrátu, aniž byste polili její listy a květy. V takovém případě by hrozilo, že se na mokrých listech začne tvořit plíseň. Některým rostlinám v prostředí se suchým vzduchem občasné rosení naopak prospívá, a když je při zalévání polijete, nic se neděje. Některé druhy rostlin je však potřeba zalévat pouze do misky. Pokud je v květináči a nebo v misce vody nadbytek, vylijte ji a nechte rostlinu odpočinout - přebytečná voda může některé rostliny poškodit už za několik minut.

