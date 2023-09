Zdroj: Shutterstock

Ačkoliv se zdá, že nejvhodnějším obdobím pro výsadbu bylinek je jaro, ani podzim není špatnou volbou. Je ale dobré vědět, co všechno byste měli udělat pro to, aby se jim u vás dařilo.

V září můžete vysévat přímo na záhon listovou petržel, špenát a kerblík. Brzy na jaře se tak dočkáte zelených lístků plných vitaminů do salátů. Jediné, co musíte udělat, je přikrýt záhon netkanou textilií, aby semínka nenamrzla. Možný je samozřejmě i výsev do skleníků a fóliovníků.

V říjnu můžeme na zahradě vysazovat borůvky a brusinky, rakytník, moruši, muchovník nebo hloh. Všechny tyto léčivé keříky by se měly bez problémů do prvních mrazů ujmout a příští rok již budete sklízet první úrodu.

V listopadu pak můžete vysévat ranou karotku, rané ředkvičky, rané odrůdy listových salátů a ranou cibuli. I tyto záhonky je ale třeba zakrýt netkanou textilií. Sklízet budete na jaře.

Bylinky pěstujte i doma

Naopak doma můžete od podzimu vysévat řeřichu, stačí vám plochá nádoba s malým množstvím substrátu, na nějž semínka hustě pokladete. Řeřichu je dobré denně zalévat nebo rosit a do 4 dnů se dočkáte vyrašených výhonků.

Další bylinky, které chcete sklízet přes zimu, je lepší přesadit z venkovního prostředí do květináče a přenést do chladnější místnosti. Může to být například petržel, pažitka, meduňka, tymián, rozmarýn a další. Nejlepším způsobem je vždy z každé bylinky oddělit trs, který chcete pěstovat doma, zasadit jej do lehkého propustného substrátu a umístit na okenní parapet, aby měla bylinka dostatek světla. Bylinky zalijte hojně při přesazení, pak zálivku zmírněte.

Jak skladovat nasušené bylinky

Bylinky se mají skladovat v suchu a temnu. Vhodné jsou vzduchotěsné a dobře uzavíratelné nádoby. Vystačíte si se šroubovacími sklenicemi nebo vzduchotěsnými plechovými či plastovými potravinářskými krabicemi. Bylinky můžete uschovat také do skleněných nádob. Nezapomeňte si také nádoby s bylinkami dobře popsat, abyste se v nich později vůbec vyznali.

Zdroj: ireceptar.cz, herbarka.cz