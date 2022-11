Zdroj: Shutterstock

Vypěstujte si doma léčivou houbu boltcovitku bezovou známou spíše pod názvem ucho Jidášovo, která začíná být v posledních letech čím dál oblíbenější. Je to totiž mimořádně trendy houba. Je nejen velmi zdravá, ale zároveň i velmi chutná. Hodí se do salátů, polévek i pod maso.

Zajímavý název této houby vznikl na základě legendy, která praví, že houba byla poprvé nalezena na stromě, na kterém se oběsil Jidáš. Podle legendy se totiž Jidáš po své zradě Ježíše Krista měl oběsit právě na bezu a ke stromu mu mělo přirůst ucho.

Jak poznat Jidášovo ucho

Plodnice této houby jsou 2 až 7 cm široké, mají nápadnou chrupavčitou konzistenci, jsou výrazně pružné, někdy průsvitné, na omak gumové až rosolovité, a jejich povrch na dotek připomíná lidskou kůži. Barva přechází v závislosti na počasí a podmínkách od červenohnědé k tmavé kaštanově hnědé, vnitřní strana může být světlejší. Po usušení pak houba zčerná a ztvrdne. Po jejím zvlhčení se pak přirozená konzistence houby obnoví.

Jidášovo ucho najdete na území České republiky po celý rok, a to včetně zimy. Vyskytuje se převážně na odumřelých větvích bezu černého, roste však ale také na dřevě jiných listnatých stromů ve vlhčích lesích, například vrbě nebo buku. Ke svému růstu potřebuje dostatek vláhy, sucho a horko jí vůbec nesvědčí. Ideální čas na to, vydat se do lesa na její lov je vlhký podzim a mírná zima.

Jak si vypěstovat Jidášovo ucho

Na pěstování Jidášova ucha není nic složitého. Postačí vám pouze drcené piliny, kukuřičné vřeteny nebo drcená sláma. Substrát připravíte tak, že piliny ponoříte do vody na 24 hodin. Nejlépe se materiál namočí, když ho na začátku zalijete horkou vodou. Druhý den nechte piliny okapat, nasypte je do 2/3 plastových sáčků a zavažte. Následně je vložte do vody a tak 1 hodinu vařte. Potom sáčky z vody opatrně vyndejte a nechte zchladnout. Stejný postup varu opakujte ještě druhý a třetí den.

Poté můžete začít sázet. Sadbu lze snadno pořídit v zahradnictví nebo na internetových e-shopech. Houbovou násadu smíchejte s připraveným substrátem. Sáčky poté z části uzavřete a uložte je na teplé místo s teplotou 25 °C na dobu 3 až 4 týdnů. V této fázi dochází k prorůstání podhoubí a Jidášovo ucho nepotřebuje ani dostatek světla, můžete vše tedy umístit na tmavé místo.

Jakmile tato doba uplyne, přesuňte sáčky na nepřímé světlo. Substrát by měl být už dobře prorostlý, takže ho můžete vyndat z obalu. Vše pak umístěte na místo s teplotou 25 až 30 °C a dbejte na vyšší vzdušnou vlhkost. Poskytne vám ji třeba skleník či fóliovník. A pak už se můžete těšit na plodnice, které by se měly objevit po několika týdnech. Sklízejte jen ty vyzrálé a můžete si je usušit nebo použít i jako čerstvé.

Zdroj: ireceptar.cz, houby-rostou.cz