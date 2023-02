Zdroj: Shutterstock

Pro borůvky nemusíte chodit v létě do lesa. Vypěstovat si je můžete na zahradě i na balkoně. Základ úspěchu tkví ve speciálních odrůdách do nádob. Jak vybrat tu správnou a jak se o borůvky starat? To vám prozradíme v dnešním článku.

Vhodný výběr odrůdy borůvek je velmi důležitý. Borůvky se totiž liší svou chutí, velikostí bobulí i rostlin. Začínají plodit ve třetím roce a plná plodnost nastupuje o tři roky později. Z jednoho keře sklidíte 2,5 až 6 kg borůvek.

Osvědčenými ranými odrůdami borůvek jsou Earliblue a Duke. Středně ranými pak Blueray a Bluecrop. Polopozdními Berkeley a osvědčenými pozdními odrůdami borůvek jsou Herbert a Jersey.

Příprava stanoviště

Pro správné pěstování kanadských borůvek je důležitá vhodná půda. Ideální pH půdy je 3,5 až 4,5. Borůvky mají rády těžce písčitou a propustnou půdu. Kyselost půdy můžete zvýšit přidáním kůry a pilin z jehličnatých stromů nebo rašelinou. V řadě zahradnictví či hobbymarketů zakoupíte už hotový substrát pro borůvky, který splňuje přesně jejich potřeby.

Jak vypěstovat kanadské borůvky

Semena borůvek kanadských namočte na 24 hodin do vody. Teprve potom jsou semena připravená k vysévání. Borůvky také vyžadují slunné místo. Půda by měla být vlhká, ale nikoliv přemokřená. Vhodná je výsadba na jaře, aby borůvky mohly do zimy zakořenit. Vysazují se sazenice staré 2-3 roky.

Zálivka a hnojení borůvek

Rostliny vyžadují pravidelnou zálivku a hnojení. Nejvhodnější zálivka je dešťová voda, nevhodná je voda z vodovodu. Při hnojení se vyvarujte použití hnojiv s obsahem chlóru a vápna. Nejvhodnější jsou tekutá hnojiva určená přímo pro kanadské borůvky. V prvním roce borůvky nehnojte, protože kořeny jsou citlivé a mohlo by dojít k jejich poškození.

Péče o borůvky v zimě

Většina odrůd velmi dobře snáší mrazy. I na balkoně ale musíte kořeny ochránit. Rostlinu lehce zakryjte chvojím nebo filcovou podložkou. Když nemrzne, občas rostlinu zalijte, ani v zimě nesmí substrát proschnout. Pokud jste rostliny zazimovali, je třeba je postupně otužovat a přivyknout na slunce. Borůvky jsou sice vůči zimě poměrně odolné, ale ven je doporučujeme umístit až po prvních jarních mrazících.

Řez kanadských borůvek

Borůvky během prvních dvou let po výsadbě neřežte. Třetím rokem ale odstraňte ze středu keře slabé výhonky. Tím zamezíte, aby se keř zahušťoval. Řez provádějte od začátku vegetačního klidu do doby květu. Udržovaný keř by měl mít 5 až 8 silných, rovných větví s dostatečným množstvím malých přírůstků. Řez borůvek je důležitý, protože tím zlepšujete kondici rostliny.

