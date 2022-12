Zdroj: Empola

Knihovny se mění. Stále se do nich chodí kvůli půjčování knih, ale slouží také k setkávání, neformálnímu vzdělávání a zábavě. A k tomu je třeba prostor. Pokud ho stávající objekt nenabízí, pomůže přístavba, což je i případ Rožnova. Za celkovou proměnou čítající rekonstrukci staré části, novou přístavbu a úpravy okolí stojí architektonické studio Čtyřstěn.

Rekonstrukce v plném proudu

Městská knihovna sídlí od 90. let v rodinné vile postavené patrně v roce 1912 nebo 1913. Po rekonstrukci bude přehlednější, klidnou atmosféru si zachová. Jedním ze zajímavých prvků se stane nový otvor se zrcadlem ve stropě prvního podlaží. „Stará budova je hodně členitá a hůř se v ní orientuje. Chtěli jsme ale zachovat její charakter a využít původní schodiště. Propojení zrcadlem přináší trochu velkorysosti a zve návštěvníky do druhého podlaží,“ uvádí vedoucí projektu, architekt Karel Kubza. Východní obvodovou stěnou se otevře do nové přístavby, v níž bude rovněž hlavní vchod.

Výměna rolí

Přízemní dostavbou se role obrátí – ta se stane hlavní budovou. Nabídne velký prostor, v němž najde místo i nové oddělení pro děti s malým sálem. Na opačné straně vznikne víceúčelový sál, kde se mohou promítat filmy, odehrávat besedy a další aktivity (odsud lze vyjít ven na jednu z teras, program může fungovat nezávisle na provozu knihovny). A uprostřed najdete velké foyer a kavárnu.

Moderní přístavba bude navazovat na původní, ale zrekonstruovaný objekt Autor: Empola

Prostor, světlo, úspory

Přístavba svým pojetím nekonkuruje staré budově, ale navazuje na ni. Obvodové stěny se staví z cihel plněných izolací, železobetonovou střechu ponesou ocelové sloupy. Velkorysé velkoformátové prosklení pouští dovnitř světlo a láká k návštěvě. Okolí je totiž situované na nároží dvou rušných ulic, kudy chodí hodně lidí. „Nový předprostor je důležitou součástí. Chtěli jsme, aby lidé mohli zvenčí nahlédnout dovnitř. Okna rovněž spojí knihovnu se zahradou, kde se budou konat například autorská čtení,“ upřesňuje architekt.

Až na jednu výjimku bude nábytek mobilní Autor: Empola

A co technologie

Přístavbu vyhřeje i ochladí tepelné čerpadlo beroucí energii ze tří hlubinných vrtů pod budovou. Topení/chlazení se integruje do stropu, nikde neuvidíte radiátory a nábytek v interiéru se dá přesouvat (kromě recepce bude mobilní). Prosklené fasády slibují špičkové tepelné parametry, zelená střecha zadrží dešťovou vodu a v létě pomůže proti přehřívání.

Barvitá záležitost

Růžová fasáda původní knihovny se oblékne do teplých pískových barev se zachovanými štuky. Přístavba počítá se studenými odstíny šedé a bílé v kombinaci s dřevěnými lamelami před okny, tradiční omítku nahradí broušená silikátová stěrka, která působí dobře i zblízka a je příjemná na dotek.

Co nebude vidět?

Architekti studia Čtyřstěn se svým návrhem vyhráli veřejnou soutěž, s čímž se pojí spousta radosti. Nedokázali si však představit, jak obtížné bude technicky propojit dvě zcela odlišné budovy a vyřešit kolize s desítkami sítí, které se v průběhu času nashromáždily na pozemku kolem knihovny. Takhle složitý a barevný situační výkres prý nikdy neměli. A upřímně doufají, že už ani mít nebudou.

Studio Čtyřstěn

Brněnské studio Čtyřstěn vedou architekti Karel Kubza, Milan Joja a Tomáš Págo. Zabývají se bydlením a veřejnými stavbami s výrazným společenským akcentem, jako jsou oceněné sociální byty v Bílovicích nad Svitavou nebo dětský hospic Dům pro Julii v Brně. Architekturu berou jako disciplínu, která může mít dlouhodobý vliv nejen na obyvatele navrhovaných domů, ale i jejich okolí, proto hledají silné propojení s místem, na kterém stavba stojí. www.ctyrsten.eu

Zdroj: časopis Dům&Zahrada