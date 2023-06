Zdroj: Mora

Neztrácejte čas vymýšlením nových receptů, raději se spolehněte na ověřené tipy. Nabízí je také nové knižní kuchařky, které dostanete v každém solidním knihkupectví. Naše tipy za ty peníze vážně stojí. Neklikejte hned jinam, na závěr vám nabízíme jeden nepřekonatelný recept.

Jsou sice vietnamské, ale u nás už dávno zdomácněly. Zkusíte i vy letní závitky se zeleninou?

Kvašením ke zdraví

Kvašení se zdá být trend, přitom super „kvašáci“ Zuzana Ouhrabková a Vláďa Sojka se jím zabývají pěknou řádku let. Takže ví, proč kvasit, jak kvasit, přidávají spoustu návodů a ještě více osvědčených receptů. Zkuste chlebový kvas, mléčný kefír, kvasit se dají i dipy ke krekrům, zvládnete rovněž domácí tempeh, oblíbené kimčchi, hráškovou pomazánku, spoustu obilovin stejně jako luštěnin.

598 Kč, Jota

Super kniha Zkvašeno - kuchařka na doma od našich nejznámějších super 'kvašáků' Zuzany Ouhrabkové a Vládi Sojky Autor: Jota

Od grilovačky k „čískejku“

Báječná kniha o burgerech a grilování je na léto jako stvořená a uspokojí masožravce stejně jako vegetariány (ti můžou zkusit třeba cizrnový burger se salsou s fazolemi a chilli). Nechybí ani tipy na správné grilování, aby byl výsledek ještě lahodnější.

299 Kč, Esence

A co po dobrém obědě? Samozřejmě dezert. K létu se hodí lehký cheesecake, ale i ten se dá připravit na milion způsobů. Stačí prolistovat kuchařku, která se jim věnuje, a už jen z letmého čtení budete mít „nebe v hubě“.

599 Kč, Esence

Zleva: Báječná kniha o burgerech a grilování, Cheesecake - sladké i slané potěšení Autor: Esence

Pro celou rodinu

Kniha U jednoho stolu s masem i bez masa uspokojí vážně všechny. Prostě už doma nemusíte šílet, když jeden chce maso, kdežto druhý ho nejí. Obsahuje recepty na polévky, těstoviny, saláty, pečená jídla, rizota a jiné mňamky.

449 Kč, CNC Books

Vyhlaste STOP všem nesmyslným dietám, přestaňte se trápit a dejte si něco dobrého a současně zdravého. Kniha Jak nedietovat se před pár lety stala bestsellerem, a na něj aspiruje i letošní novinka Jak nedietovat – kuchařka nabízející přes 100 receptů.

499 Kč, Noxi

Zleva: U jednoho stolu s masem i bez masa, Jak nedietovat - kuchařka Autor: CNC Books, Noxi

Chleba je základ

V redakci jsme příliš neváhali, jaký recept vám nabídneme na závěr. Protože chleba je opravdu základ. V publikaci 100 úžasných chlebů najdete přesně tolik návodů z celého světa, hodně slaných, ale i sladké. My jsme pro vás vybrali pažitkový chleba s ricottou, ale klidně ricottu nahraďte smetanovým sýrem Philadelphia. Zkuste a určitě nám dáte za pravdu, že tenhle chleba je vážně nepřekonatelný.

399 Kč, Esence

V knize 100 úžasných chlebů najdete i recept, který vám doporučujeme - na pažitkový chleba s ricottou Autor: Esence

Suroviny: 500 g pšeničné chlebové mouky plus trochu na podsypání, 10 g soli, 20 g droždí, 75 ml olivového oleje, 250 ml vody, 125 g ricotty (italský syrovátkový sýr), 4 lžíce nasekané pažitky

Postup: Do velké mísy dejte mouku, sůl, droždí, olivový olej, vodu a ricottu, promíchávejte rukama 3 minuty. Vyklopte na lehce pomoučenou plochu a hněťte 2 minuty, poté přidejte pažitku a hněťte další 3 minuty. Těsto vraťte do mísy, nechte 1 hodinu odpočívat. Pak ho vyklopte na lehce pomoučenou plochu a zformujte do tvaru salámu, oba konce zužte. Přeložte na plech a nechte další 1 hodinu kynout. Předehřejte troubu na 220 °C, plynovou na stupeň 7. Pečte 30 minut, pak přendejte na mřížku a zakousněte se do něj, až vychladne.

