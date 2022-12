Zdroj: Shutterstock

Trendy z posledních let spojily kuchyni a obývací pokoj do společného prostoru ve snaze udržet po blízku všechny členy domácnosti. Úpadek sociálních kontaktů, způsobený nárůstem vlivu sociálních sítí a médií, inspiroval designéry k tomu, aby se kuchyně staly ještě více sociální. Na jejich snahu tak navazují tyto kuchyňské trendy:

1. Kulatý kuchyňský ostrůvek

Přestože kuchyňský ostrůvek jako takový není v kuchyni žádnou novinkou, nový je tvar a jeho záměr. Kulatý kuchyňský ostrůvek je trendem, za kterým se skrývá symbolika kruhu – celistvost, nekonečno a emocionalita. To vše neodmyslitelně patří k rodině. Zároveň by měl být praktický. Svým umístěním by kuchaře neměl izolovat od ostatních, tedy aby nestál zády k rodině a přátelům, ale naopak, aby mu umožnil povídat si s ostatními.

2. Smíšené kovy

Trendy materiálem roku 2023 budou kovy. Ty lze použít na úchytky, skříňky a kuchyňské doplňky. Velmi oblíbené budou kovy v barevných odstínech mědi a zlata, které se dokonale doplňují díky svým teplým podtónům. Vedle nešlápnete ani s chladnějšími kovy jako je nikl a matný chrom. Na popularitě získají také tlumenější druhy kovu jako cín, měď a broušená mosaz, které mají mnohem přirozenější efekt.

3. Barevný mramor

Mramorové desky v klasických bílých a šedých neutrálních tónech střídá mramor ve škále odstínů od světle růžové až po sytě smaragdovou zelenou.

4. Černá deska a doplňky

Líbí se vám černá v kuchyni, ale nemáte odvahu na černé dominantní materiály? Pak je tento trend přesně to pravé pro vás. Černá pracovní deska, černý kuchyňský dřez nebo malé elektrospotřebiče v černé barvě dodají interiéru šmrnc, ale zároveň je nezatíží.

5. Trendy barvy kuchyně v roce 2023

Nadčasová bílá je klasika, která nikdy nevyjde z módy. V roce 2023 však budou dominovat barvy, které odkazují na návrat k přírodě, vnášejí do kuchyně harmonii a pocit pohodlí.

Pink Dusk – jedná se o sofistikovaný, elegantní odstín růžové, který je jakousi alternativou k šedé. Přestože růžová v kuchyni může být rozporuplnou barvou, tento odstín roste na oblíbenosti.

– jedná se o sofistikovaný, elegantní odstín růžové, který je jakousi alternativou k šedé. Přestože růžová v kuchyni může být rozporuplnou barvou, tento odstín roste na oblíbenosti. Mint Green – jemný pastelový odstín zelené, který odráží touhu po blízkosti s přírodou. Hodí se k venkovskému stylu kuchyně, ale také modernímu designu.

– jemný pastelový odstín zelené, který odráží touhu po blízkosti s přírodou. Hodí se k venkovskému stylu kuchyně, ale také modernímu designu. Mellow Yellow – neutrální žlutá, která má různé odstíny od vaječného žloutku až po hořčici. Tato barva sjednocuje hřejivou eleganci a hravost v kuchyni.

