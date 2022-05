Zdroj: Lázně Luhačovice

Zatímco tradice slavnostního otevírání lázeňských sezon se v našich končinách začala datovat počátkem 20. století, svěcení (žehnání) pramenů je daleko starší, spadá do 18. a 19. století. A tento milý zvyk nechybí ani v rámci současných oslav. Co a kdy vás v mnoha městech čeká?

Karlovy Vary: 6. až 8. 5.

Největší událost v našich nejznámějších lázních proběhla už včera, kdy se symbol města, vývěr Vřídla, vrátil zpět do síně Vřídelní kolonády (do té doby byl téměř sedm let provizorně vyvedený před kolonádu). Aspoň budete mít více klidu na jeho okukování. Navrácení Vřídla, kam patří, bylo součástí další etapy rekonstrukce kolonády, v jejímž rámci se rovněž zhotovila a instalovala replika koruny haly ve tvaru osmistěnu.

Tradiční průvod připomínající krále českého a císaře římského se vydá v sobotu asi v 15 hodin ze Sadů Karla IV. a dojde na Divadelní náměstí, kde bude v 15.30 odhalená nová socha Karla IV. Více o programu se dozvíte zde.

Karlovy Vary, pramen Vřídlo se vrátil 5. 5. 2022 do Vřídelní kolonády. Autor: Infocentrum města Karlovy Vary

Luhačovice: 6. až 8. 5.

Luhačovická lázeňská sezóna se symbolicky zahájení otevíráním pramenů. Čeká vás přehlídka historických vozidel a promenády v dobových kostýmech, také jarmark, představení Divadla Husa na provázku a jiné světské radovánky. V neděli od 9 hodin proběhne slavnostní mše svatá, na kterou v 10 hodin navazuje svěcení pramenů. Při něm se prochází takzvanou Trasou po pramenech (prameny Sv. Josef, Ottovka, Fr. Šťastný, Nový jubilejní, Vincentka, kaple sv. Alžběty) a děkuje se za ně i za všechny lidi, kteří jejich léčivé účinky využívají. Více o programu najdete zde.

Příští víkend

V Mariánských lázních se na vás těší 13. až 15. 5. Hned v pátek bude zdejší mega magnet, Zpívající fontána, v provozu každou hodinu, jinak běžně “zpívá“ každou lichou hodinu a ve 21 a ve 22 hodin je zážitek doplněný barevným osvětlením.

V Jeseníku chystají velkou slávu, tady si připomínají 200 let od založení lázní Vincenzem Priessnitzem. Oslavy proběhnou 12. až 15. 5., nejvíce veselí návštěvníky čeká v sobotu, kdy se do Jeseníku chystá historický parní vlak z Olomouce. Určitě se také projděte zdejší unikátní balneopark a vyzkoušejte třeba Priessnitzovy střiky.

Jeseník, pohled do části venkovního balneoparku Autor: Priessnitzovy léčebné lázně

Ještě později