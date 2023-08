Zdroj: Shutterstock

Jahodníky lze během roku sázet v několika termínech. V zásadě však platí, že čím dříve sazenice vypěstujete, tím lepší bude další rok úroda. Z tohoto hlediska je ideální termín měsíc srpen a září.

Než se pustíte do vyměřování sponu, nezapomeňte, že je potřeba záhon dobře připravit. Na novém záhonu by neměly růst jahodníky posledních pět let. Proto dodržujte střídání plodin. Vhodnou předplodinou pro jahody je řepa, hrášek nebo brambory. S přípravou půdy se začíná už tři týdny před samotnou výsadbou hlubokým zrytím a vypletím.

Aby se jahodníkům dařilo, potřebují dostatek prostoru. Na 1 m² by mělo přijít zhruba 5 sazenic. Rozestupy mezi jednotlivými rostlinami volíme dle odrůdy, respektive jejich vzrůstu, tj. od 20 do 40 cm. Zvažte také orientaci řádků. Obvykle se doporučuje orientace ve směru sever–jih.

Na zvoleném stanovišti sazenice vkládejte do jamek o hloubce cca 10–15 cm. Sazenice je třeba zahrnout půdou tak, aby srdíčko zůstalo na stejné úrovni jako půda kolem něj. Po výsadbě proveďte zálivku – ideálně pomocí konve ke každé rostlině zvlášť tak, aby vláha pronikla až ke kořenům.

Kromě výsadby do volné půdy můžete zvolit také metodu výsadby do PVC fólie či textilie. Dále je možné jahodníky zastlat listím či slámou. Přírodní materiály mají oproti PVC výhodu v tom, že udržují vlhkost. V případě PVC fólie či textilie připravený záhon přikryjte a po krajích zahrňte zeminou. Řádky zatěžkejte prkny a vystřihněte kříže, do nichž budete sázet. Výsadba do takto zakrytých záhonů má několik výhod. Plody dozrávají o něco dříve a záhony nezarůstají plevelem.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, izahradkar.cz