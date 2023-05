Zdroj: Shutterstock

Aby sedačka, pohovka, lenoška nebo křeslo opravdu dlouho a dobře sloužily, musíte si je umět správně vybrat. Jedním z důležitých parametrů je textilní potah, o jehož odolnosti vypovídá právě martindale test.

Co myslíte, může být i levnější potahová látka kvalitní?

Všechno se počítá

Každý textilní materiál má svoje výhody a minusy, proto se výrobci snaží skloubit to nej v jednu tkaninu, a proto jsou tolik používané hlavně směsové potahové látky. Řešte ale především to, co nevidíte. Ptejte se prodejce: jak moc je potahová látka stálobarevná (odolnost vůči UV záření, ale třeba i praní), zda bude žmolkovat i jak dlouho vydrží běžné používání (aby se prodřela co nejpozději, ideálně vůbec). Právě poslední parametr se ověřuje testem martindale.

Martindale, seznamte se

Test martindale zkouší, jak tkaniny dokážou odolávat mechanickému působení - oděru. Podle něj se rychle zorientujete, zda má sedací nábytek potah, který opravdu něco vydrží. Nižší hodnoty martindale nevadí, pokud se testované látky používají jako dekorativní, třeba na povlaky polštářků. Ale když chce celá rodina na sedačce nebo v křesle skutečně každodenně sedět a ne ji pouze ukazovat návštěvám, ocení hodnoty optimálně kolem 20 000 martindale či více. Pokud půjde o sezení využívané jen občas, stačí kolem 10 000 až 15 000 martindale. Bavíme se o hodnotách vhodných k soukromému užití, komerční prostory potřebují výrazně větší odolnost proti oděru.

Máte rádi svého mazlíčka, který miluje volnost pohybu? Pak se vám na sedačku více hodí netkaná potahová látka Autor: Shutterstock

Vychytávka pro děti, psi a další mazlíčky

Přestože záleží na vašem vkusu, preferencích i financích, odborníci raději doporučují právě rodinám s dvounohými i čtyřnohými mazlíčky netkaný potahový materiál. Špičku představuje alcantara, ta se vnímá jako textilní „rolls-royce“ slibující top odolnost, a nejen to. Ostatně v některých autech se rovněž používá jako potah sedaček nebo i palubní desky.

Šup s ní do stroje

Test probíhá v laboratoři tak, že se kusy testované látky dobře napnou a pak na ně působí kotouče za určitého tlaku, v plynule se měnících směrech. Potahová látka se testuje tak dlouho, dokud není vidět poškození. Jakmile rupnou první nitě nebo se objeví dírka, test končí. Potom se spočítá, kolik otáček látka "přežila" v pohodě, a právě to se u ní uvádí (zaokrouhluje se na tisíce).

Jak zní odpověď na otázku v úvodu?

Ano, dokonce i levnější potahová látka může zvládnout test martindale vcelku dobře. Ostatně když se v obchodech se sedacím nábytkem na tento parametr zaměříte, možná vás překvapí, že i cenově příjemné sedačky už hodnoty martindale uvádí. Jistě, neplatí to pro všechny výrobky na trhu, ale právě díky martindale se v odolnosti proti oděru rychle zorientujete. Současně je ale třeba pohlídat si i další parametry posezení. Včetně materiálů použitých na konstrukci, výplní, rozměrů a jiných.

Zdroj: gessato.com