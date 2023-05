Zdroj: Probio

Je geniální. Jednoduchý. Svým způsobem zdravý. A navíc aktuální, protože mladé špenátové listy jsou nejchutnější právě teď na jaře. Navíc mechový dort vždycky přitáhne pozornost svou zelenou barvou. Garantujeme vám, že bude chutnat všem. Má jen jednu vadu. Kdo ho jednou zkusí, ani příště neodolá.

Než začnete

V obchodech je většinou baby špenát už omytý, ale spolehnout se na to možná nechcete. Omytí doporučujeme vždy, když si nejste jistí, nebo mladý špenát sami pěstujete či ho dostanete od pěstitele. Listy jsou křehké, proto je neprolévejte vodou, jen je do vody namočte. Pak je osušte, i když se to zdá pracné. Jinak by na listech zbylo ještě dost vody, která by se špenátem přišla do těsta, a o to nikdo nestojí.

Mladé listy zásadně nemyjte pod proudem tekoucí vody, raději je namočte do hrnce nebo mísy s vodou, nechte okapat a vysušte Autor: Shutterstock

Jak na to

Suroviny na dort o průměru asi 21 cm:

na korpus: 100 g bio kokosového tuku Biolinie, 120 g baby špenátu, 3 vejce, 170 g kysaného podmáslí, 180 g bio moučkového cukru Probio, 350 g bio hladké špaldové mouky Probio, 1 kypřicí prášek do pečiva, špetka soli, nastrouhaná kůra z 1 bio citronu (nebo limetky)

na krém: 750 g měkkého polotučného tvarohu, bio moučkový cukr, citronová nebo limetková šťáva, případně máta na dochucení, máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

navíc: ovoce na ozdobení

Postup: Dno dortové formy vyložte pečicím papírem, boky vymažte tukem a vysypejte hrubou moukou. Kokosový tuk dejte rozehřát a nechte zchladnout. Do mísy vložte špenát, vejce a podmáslí a tyčovým mixérem rozmixujte dohladka. V další míse promíchejte cukr, mouku, kypřicí prášek, špetku soli a nastrouhanou citronovou kůru. Sypkou směs dobře promíchejte se špenátovou směsí. Těsto nalijte do připravené formy, uhlaďte vařečkou a dejte ho péct při 170 °C na 45 minut. Nechte vychladnout.

Tvaroh oslaďte a ochuťte citronovou šťávou, případně najemno nasekanou mátou. Až korpus vyndáte z formy, odřízněte horní část a rozmačkejte ji na drobky. Pak korpus rozřízněte uprostřed, spodní část potřete ochuceným tvarohem, přiklopte horní částí a na závěr ještě posypte drobečky. Ozdobte ovocem podle svého gusta a uložte do lednice alespoň na 3 hodiny.

