Zdroj: shutterstock.com

Mimořádná valorizace důchodů se stala aktuální. Navýšení by se mělo projevit již v červnovém důchodu. O kolik vám vzroste vaše penze? A o kolik by stoupla, pokud by zůstala původní vyšší valorizace?

Mimořádná červnová valorizace se týká všech důchodců – starobních (také předčasných), invalidních i pozůstalostních. Důvodem této mimořádné valorizace je přetrvávající inflace.

Co je valorizace důchodů?

Valorizace důchodů znamená každoroční zvyšování důchodů v procentech. Výši valorizace stanovuje zákon, probíhá automaticky u všech důchodů, které jsou vypláceny na území ČR vždy od 1. ledna.

Podívejte se na video o předčasném důchodu:

O kolik vzrostou důchody v České republice?

Základní výměra důchodů je neměnná – a to ve výši 4040 Kč.

V současnosti vzroste výměra o 2,3 % a dále o pevnou částku ve výši 400 Kč. Penze v této výši náleží všem osobám pobírajícím důchod ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. Toto navýšení se týká také osob, kterým budou důchody přiznány v období po mimořádné valorizaci – tedy od 1. června do 31. prosince 2023.

Důchody se budou navyšovat Autor: shutterstock.com

Vyšší valorizace je u Ústavního soudu

Vláda přijala novelu o nynější výši valorizace (důchod vzroste v průměru o 755 Kč) ve stavu legislativní nouze. Protože se to nelíbilo opozici, bude novelu přezkoumávat ústavní soud. Pokud ji označí jako protiústavní, pak by procentní výměra vzrostla o 11,5 %. To by znamenalo zvýšení důchodu v průměru o 1770 Kč. To znamená, že by se část důchodů musela doplácet zpětně.

Musíte žádat o vyšší důchod?

O navýšení důchodu nikde žádat nemusíte. Jeho navýšení provádí Česká správa sociálního zabezpečení automaticky.

Zdroj: finance.cz, penize.cz