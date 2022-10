Zdroj: Jiří Ernest

K tak závažné změně investoři přizvali architekta už ve fázi hledání stavebního pozemku. „Během několika měsíců jsme našli ideální místo,“ říká Ing. arch. Ondřej Pšenčík, na kterého se klienti obrátili, protože před časem s kolegou Ing. arch. Róbertem Semančíkem navrhoval interiér jejich firemní kanceláře a spolupráce byla úspěšná.

„Manželé měli detailně rozmyšleno, co by měl jejich dům splňovat, a své zadání předali architektům. Předem jsme se dohodli na typu a velikosti jednotlivých místností, důležitých průhledech do okolí domu i použití základních materiálů. Klienti se dlouhodobě zajímají o architekturu a design, spolupráce s nimi byla velmi příjemná.“

Nerušit genia loci

Mírně svažitý pozemek v malé obci obklopené lesy je v sousedství ovocného sadu a dvou rybníků. „Obecní zástavba má charakter typické dvorcové vsi. Na ten jsme kladli důraz, když jsme komponovali hmotu domu. Dům nepoškozuje genia loci svého okolí.“ Stavba se přimyká k cestě a svým podlouhlým charakterem i mírou otevření do ulice odpovídá okolní zástavbě. Je přirozeně usazená do terénu, interiér se harmonicky propojuje s exteriérem,“ charakterizují svůj projekt autoři.

Navrhli přízemní nepodsklepený dům s obdélníkovým půdorysem. Respektovali omezení stavebního úřadu. V úvahu přicházela sedlová nebo pultová střecha, která musela krýt převažující část objemu stavby. „Protože klienti chtěli moderní dům, navrhli jsme pultovou střechu s minimálním sklonem nad obytnou částí; nad garáží je střecha plochá. Směrem do zahrady se atiky obou setkávají a navozují dojem střechy ploché.“

Obytné místnosti jsou v jedné úrovni, takže jde de facto o bezbariérové bydlení. Výjimkou je garáž a sklad, které umístili kvůli svažitosti terénu o 50 centimetrů výš; výškový rozdíl překonávají tři schody ke vstupu do garáže.

Průhledy a výhledy

Klienti si přáli prosklený dům s velkými okny do zahrady. Usilovali o maximálně čisté, zdravé bydlení, kvůli kterému opustili město. „Z toho důvodu například není garáž přímo propojena s obytnou částí domu,“ vysvětluje Ondřej Pšenčík.

„Klientce záleželo na propojení kuchyně se spíží. To největší přání se týkalo výhledu: chtěli vidět z obývacího pokoje rybník!“

Architekti na stavbě preferovali přírodní materiály. Cihelný zděný dům je dobře zateplený a svými parametry se blíží pasivní stavbě. Vytápí se elektrickým kotlem (pod okny jsou konvektory) a jako sekundární zdroj tepla slouží krbová vložka s teplovodním výměníkem.

„Fasáda je kombinace horizontálně kladených cedrových lamel a bílé omítky podle jednoduchého logického principu. Plochy zapuštěné do hmoty jsou omítnuté (niky u zahradní terasy a vstupu), zatímco vnější plášť je obložený cedrem.“

Pohled na rybník

Dům je orientovaný na severozápad, do ulice. Na této straně jsou provozní a technické místnosti: garáž, prosklený vstup s velkým závětřím, technická místnost s elektrickým kotlem, samostatné WC a spíž s kuchyní. Mezi touto částí a obytnými místnostmi (tři ložnice, koupelna), směrované na jihovýchod, je chodba. Prochází podélně středem domu a nabízí průhled až do zahrady.

Z chodby se vstupuje do jednotlivých ložnic a velké koupelny. Všechny místnosti včetně obýváku se otevírají posuvnými francouzskými okny do zahrady a do sadu. Z východní strany, tj. z jídelny i obýváku, je vidět rybník. Přesně tak, jak si klienti přáli.

Klid barev

S výjimkou sociálního zařízení s velkoformátovou dlažbou je v celém domě dubová olejovaná podlaha, a to i v kuchyni. Dřevo prostupuje celým domem a propůjčuje mu teplou přírodní barvu. Vnitřek domu je v souladu s vnější koncepcí stavby -- vzdušný, jednoduchý a světlý. Interiér je založen na akcentech béžových a šedých odstínů s bílou barvou. Velkou přidanou hodnotou interiérů je výhled do ovocného sadu, na rybníky a na protější kopec.

Autoři: Ing. arch. Ondřej Pšenčík (1982); spoluautoři Ing. arch. Róbert Semančík, Ing. Petr Zámečník, Ing. Petr Kučera, architektonické studio Pšenčík Semančík. Studio navrhuje a realizuje stavby od prvotního nápadu po předání hotové stavby. www.psenciksemancik.com

Lineární kuchyně z bílého lamina ve vysokém lesku má šedou pracovní desku, která je vytažená i na zeď za linkou. Je to praktické, bezespárové a elegantní řešení.

Na rozdíl od jiných rodinných domů, velikostí srovnatelných, nepožadovali stavebníci ani pokoj pro hosty, ani pracovnu. Dojíždějí do zaměstnání do města, kde mají vlastní kancelář. Svou společensky náročnou profesi vyvažují domovem jako skutečnou oázou klidu. V ní si užívají rodinný život, výhled na rybníky a protější stráň, kde se prohánějí koně.

Základní údaje:

Autor projektu: Ing. arch. Ondřej Pšenčík

Dodavatel: Generální RIGI, s. r. o., Hradčany

Zastavěná plocha: 198 m 2

Užitná plocha: 140 m 2

Obvodová konstrukce: zděná stavba

Zateplení: minerální vata, 20 cm

Střecha: plochá, krytina fólie

Okna: trojsklo v hliníkovém rámu

Vytápění: elektrický kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem; topná desková tělesa (koupelna)

Vnitřní dveře: zakázkové plné a poloprosklené

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 3/17