Zrcadla urazila dlouhou cestu. Dnes se vyrábí například i z polykarbonátu, takže jsou nerozbitná, bývají podsvícená, do originálních tvarů vyřezávaná laserem. A díky zabudovanému hlasovému asistentu můžou dokonce i mluvit.

Zrcadla jsou dnes všude kolem nás. Tušíte, proč se instalují zrovna do výtahů?

Hra s iluzí

V některých místnostech jsou nezastupitelná, nicméně zrcadla nevyužíváme jen k tomu, abychom si v nich kontrolovali zevnějšek. Když umístíte velké zrcadlo bez rámu šikmo naproti oknu, vytvoří iluzi dalšího okna a celý prostor se tím zvětší. Podobně bude fungovat na konci místnosti či chodby, kde vznikne dojem, že prostor dál pokračuje. Vhodným odrazem pohybujících se osob mohou zrcadla dokonce prázdné prostory i uměle „zalidnit“. Samy však energii nevytvářejí, pouze ji odrážejí. Ostatně pokud to s nimi v bytě přeženete, může to mít negativní dopady i na vaši psychiku. Mozek totiž bude neustále vyhodnocovat, co je realita a co odraz.

Na skok do koupelny

Nástěnná zrcadla se musí přivrtat ke zdi nebo na ni opatrně zavěsit (s nimi se lépe manipuluje při čištění). Nalepovací zrcadla se instalují pomocí speciálního lepidla či oboustranné lepicí pásky. Solitérní, volně stojící zrcadla pro zobrazení celé postavy jsou jistým přepychem hlavně v menších místnostech, musíte mít od nich minimálně pár kroků odstup. A pak jsou zde zrcadla tzv. kosmetická. Ta nejenže umí nazvětšovat příslušné detaily, ale bývají často podsvícená LED osvětlením. Jeho intenzitu, a dokonce i teplotu světla lze měnit. Po ránu je vhodnější studenější odstín, který nabudí probouzející se organismus, navíc se teplota kolem 4 000 Kelvinů hodí i při nanášení make-upu. Večer se doporučuje teplejší barva světla. Ambientní osvětlení stále častěji zapíná dotykový senzor, který splňuje i bezpečnostní normy pro vlhké prostředí. Díky tlumenému světlu vás povede jako bludička též potmě a pomůže při orientaci v místnosti.

Série koupelnových zrcadel Geberit Option Round s přímým i nepřímým světlem je určena pro lidi, kteří si potrpí na design Autor: Geberit

Čistě prakticky

Moderní zrcadla v koupelnách by měla mít i tzv. krytí IP 44 proti stříkající vodě a mohou neviditelně skrývat i topnou fólii. Zabrání se tím jejich mlžení při prudké změně teplot, například když se dlouho sprchujete teplou vodou. Jinak se tomu dá podle staré moudrosti částečně předejít vrstvičkou octa, mýdla, pěny na holení či zubní pasty, kdy po podobné kúře plochu zrcadla pěkně vyleštíte. Nebo využijte sprej zvaný antifog.

Klasikou v mnoha koupelnách zůstávají skříňky zvané galerky s dvířky vybavenými oboustrannými zrcadly, která dokáží na malém prostoru dvojnásobně zvětšit jejich plochu. A také umožňují prohlížet se z vícero stran. Často obsahují i nenápadné zásuvky vhodné pro menší kosmetické a hygienické pomocníky, ale mohou do nich být zabudovány i Bluetooth reproduktory. Za zrcadla však mohou být použity i zcela odlišné produkty potažené lesklým odrazným povrchem. Například lampy či radiátory.

Hlavně bezpečně aneb Fólie ochrání

Jestliže máte zrcadlo na exponovaném místě a doma malé neposedné děti, bude vždy hrozit jeho rozbití. Tomu nelze předejít na rozdíl od poranění od střepů. Pomůže s tím ochranná fólie na sklo, která se na zrcadlo nalepí podobně jako na displej mobilu. Takových fólií existuje řada druhů, proto je vhodné poradit se s odborníkem. Některé poskytují i ochranu před UV zářením.

Odraz místo obrazu

Samostatnou kapitolu představují zrcadla fungující jako umělecký artefakt. Dlouho se na výsluní držely starožitné kousky s mohutnými vyřezávanými zlacenými rámy. Případně zrcadla benátská. Tedy ta představovaná velkým středovým modulem doplněným po stranách menšími fasetovanými, broušenými či rytými segmenty z čirého skla pokoveného pravým stříbrem. Od 17. století se vyráběla též v manufaktuře hraběcí rodiny Kinských ve Sloupu v Čechách, a stala se tak vyhledávaná, že se později vyvážela i do Benátek, kde původně vznikla.

Proč jsou v kurzu oválné rámy

Byla to opět Itálie, která na největší přehlídce bytového designu, na milánském Salone del Mobile letos ukázala, kam zrcadlový průmysl kráčí. Snad žádné zrcadlo v bezpočtu expozic nemělo klasický čtvercový či obdélníkový tvar. A pokud ano, muselo upoutat alespoň zcela originálním rámem. Oválné a kulaté tvary totiž umí spolehlivě zjemnit vzhled obývacích pokojů, kde je většina vybavení hranatá. V Miláně tak byla zrcadla povýšena doslova na ústřední prvky místností – a často chytře „napasována“ na zcela odlišné bytové vybavení. Namátkou paravány či dokonce lampy.

Kolekce Alla Sera (Celý večer) značky Paolo Castelli a její zrcadlo Infinity (Nekonečno) vznikly z touhy harmonizovat odlišné světelné podmínky, když se pozdě odpoledne světla mění ve stíny Autor: Paolo Castelli

Přitom však návrháři důsledně dbali na to, aby zůstala co do velikosti úměrná dalším kouskům v interiéru a nebyla širší než nábytek pod nimi. Vyvarovali se i toho, aby na ně dopadalo přímé slunce. Odraz ostrého slunečního svitu totiž působí rušivě a takové místo může časem vyšisovat i dokonce změnit barevnost. Stejně jako se nehodí mít zrcadlo zavěšené naproti posteli. Proč? Při usínání by vás rušil každý odrážející se pohyb. Ostatně i dle zásad feng-šuej je jediné vhodné místo pro zrcadlo v ložnici na vnitřní straně dveří šatní skříně.

