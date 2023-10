Zdroj: Shutterstock

Ta nejkrásnější kina na světě spojují film a architekturu do jedinečných uměleckých zážitků. Po celém světě se nachází řada takových jedinečných staveb. Diváci v nich mohou sledovat filmy například z vířivky nebo postele.

Většina z nás navštěvuje kina, která bývají součástí nákupních center. Člověk si koupí popcorn, velkou kolu a zaboří se do sedadla v sálu, který je stejný všude na světě. Existují ale kina, která mají kouzelnou atmosféru, a nemusí to být hned kina klubová nebo letní ve zříceninách hradů. Pojďte se s námi podívat na 5 úchvatných kin, která stojí za to navštívit nejen kvůli poslednímu trháku.

1. Kino Pathé Tuschinski, Amsterdam

Nejkrásnější kino stojí na rušné třídě Rembrandtplein v blízkosti barů a coffee shopů. Už na první pohled se ale mezi ostatními stavbami vymyká díky glazovaným keramickým dlaždicím, vitrážovým oknům lemovaným rámy ve zlaté a modré či ostře řezaným ornamentům na sloupkách a osvětlení.

2. Hot Tube Cinema

Hot Tube Cinema promítá filmy v Londýně, Bristolu, Birminghamu, Manchesteru, New Yorku a na Ibize. Můžete si objednat celou vířivku pro maximálně 6 svých přátel. Jednotlivé vířivky průběžně obsluhuje číšník.

3. Blitz Megaplex, Indonésie

Blitz Megaplex v Indonésii je síť kin, která nabízí různou škálu filmových žánrů od hollywoodských přes náročnější nezávislé snímky až po klasické lokální filmy. Každý sál také nabízí jiné posezení, jako gauč pro páry, rozkládací pohovky či nastavitelná sedadla.

4. Edible Cinema, Londýn

Každý návštěvník tohoto kina dostane u vstupu tác plný různých tajemných krabiček, z nichž každá obsahuje malou pochutinu nebo koktejl. Obsah každé krabičky je navržen tak, aby tématicky korespondoval s konkrétní filmovou scénou, během níž krabičku otevřete.

Scénu z borovicového lesa z Faunova labyrintu doprovázelo například pražené aroma popcornu z borovicových semínek.

5. Plovoucí kino Archipelago Cinema, Thajsko

Jedná se asi o to nejunikátnější kino, jaké kde můžete navštívit. Atraktivitu, která jej odlišuje od kteréhokoli jiného kina na světě, mu dodává zejména jeho umístění na plovoucí plošině pod širým nebem v laguně ostrova Kudu. Vzniklo podle návrhu světoznámého architekta Ole Scheerena.

