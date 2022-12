Zdroj: Shutterstock

Jestli vás někdy brambořík zklamal, bylo příčinou špatné pěstování, mnohdy už předtím, než jste ho přinesli domů. Proto v obchodě nechte rostliny se svěšenými listy, které jsou napadené chorobou nebo nastydlé z přepravy. Vybírejte si rostliny s vyvinutými pevnými listy, s několika rozvitými květy a vybarvenými poupaty. Zkontrolujte i substrát, zda není přeschlý. V takovém případě by vám brambořík dlouho radost nedělal.

Jaká teplota je pro brambořík ideální?

Nově koupenou rostlinu po vybalení nechte pár hodin „zvyknout“ v nižší teplotě (na chodbě, ve světlém sklípku), než v jaké ji budete pěstovat. Obzvlášť v zimě jsou teplotní šoky pro rostliny cestou k záhubě. Ideální teplota pro rozkvetlý brambořík je kolem 16 stupňů. Při vyšší teplotě rychle odkvete a nové květy obvykle ani nedorostou. Postavte květináč na severní okno ložnice nebo haly a dopřejte bramboříku čerstvý vzduch, nikoliv průvan.

Jak zalévat brambořík?

Brambořík miluje dostatečnou a pravidelnou zálivku. V žádném případě ho ale nezalévejte na listy a hlízu! Spodní zálivka do misky je ideální, pokud po půl hodině přebytečnou vodu odstraníte. Substrát by neměl přeschnout, zvadlé listy po čase rychle žloutnou, poupata opadávají.

Brambořík má také rád vyšší vzdušnou vlhkost, ale rosit jej není dobré – voda po stoncích steče na povrch zeminy a způsobí hnilobu hlízy. Osvědčilo se umístit květináč do větší misky naplněné oblázky zčásti ponořenými do vody. Odpařující se voda zlepšuje mikroklima a brambořík přitom netrpí přemokřením půdy. Jednou za dva týdny můžete do zálivkové vody přidat plné hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny, případně osvědčený Kristalon.

