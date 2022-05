Zdroj: Shutterstock

Okurka je popínavá liána, a když se pne po síti, daří se jí. A přestože je vertikální systém pěstování časově náročnější a nákladnější, oproti běžnému pěstování má nesporné výhody. Největší výhodou je lepší stav rostlinek. Porost je totiž lépe provětrávaný, listy rychleji osychají a aplikace ochrany je snadnější. Plody nejsou znečištěné od půdy a mají sytější barvu. Sklizeň okurek je navíc delší, bohatší, snadnější a přehlednější. Kromě těchto výhod navíc ušetříte místo na záhoně či ve skleníku.

Zásady pěstování okurek na síti

Základním stavebním kamenem pro úspěšné pěstování okurek na síti je vybudování dobré opěrné konstrukce pro rostliny a natažení sítí, po kterých se pak budou okurky pnout. Opěrnou konstrukci postavíte tak, že zatlučete dřevěné kůly nebo železné tyče v řadě ve vzdálenosti 2–3 metry od sebe. Výška kůlu po zatlučení by měla mít alespoň 2 metry.

Na vršek kůlů uchyťte nosný drát, který by měl být na konci každé řady dobře ukotven a napnut. Na tento drát pak uchyťte síť z polypropylenu s velikostí ok nejlépe 15 x 15 cm. Vzdálenost jednotlivých řad sítí vedle sebe by měla být alespoň jeden metr, aby bylo možné rostliny pohodlně ošetřovat a především sklízet plody.

Okurka ale není zas až takový šplhoun jako například fazole. Proto jí budete muset ze začátku pomoci. Hlavní vrchol okurek naviňte do ok sítě, aby rostlina získala oporu. Sazenice se časem chytne a bude si růst po svém. Pro pěstování v síti doporučujeme odrůdu Charlotte F1. Je to střapečkový druh, který plodí za každým listem 3–5 malých bradavičnatých okurek. Nakládačky jsou odolné vůči okurkové plísni a hodí se na přípravu rychlokvašek nebo naložení do sladkokyselého nálevu.

Čím okurky zalévat a hnojit?

Okurky pro svůj růst potřebují vlhkou půdu a hnojivo, které dodá rostlině výživu. Ideální hnojivo si můžete vyrobit z kvasinek. Stačí v 1 litru vody rozmíchat 100 g čerstvého droždí a nechat ho do druhého dne kvasit. Výsledek pak zřeďte 4 litry vody a používejte jako zálivku. Okurky zalévejte výhradně vlažnou vodou. Chladná voda by jim mohla způsobit teplotní šok.

Zdroj: ireceptar.cz, zahradkarskaporadna.cz