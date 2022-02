Zdroj: Shutterstock

Proč je pitný režim důležitý?

Množství vody v těle člověka se během života mění. Nejvíce vody mají novorozenci, u kterých voda tvoří až 85 % tělesné hmotnosti. Staří lidé mají přibližně 45-54 %. U dospělého člověka je to přibližně 45-85 %, přičemž ženy mají zhruba o 6 % vody v těle více než muži.

Pro to, aby tělo fungovalo, jak má, musíme udržovat rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Každý den vyloučíme přibližně 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i pocením. Aby se tyto ztráty vykompenzovaly, musí tělo vodu zpátky přijímat.

Ztrátu vody doplňujeme jídlem s obsahem vody. Důležitější je ale dodat tělu vodu v podobě tekutin. Nedostatečný příjem tekutin může způsobit dehydrataci, bolesti hlavy, zácpy i vážné zdravotní potíže. Může docházet například k poruchám funkce ledvin, vzniku infekce močových cest, zánětu slepého střeva nebo onemocnění srdce a cév.

Velmi často se dopouštíme chyby, že většinu dne téměř vůbec nepijeme a vše se snažíme dohnat večer. Jenže ke konci dne se díky vysokému přijmu vody více stimulují ledviny, které by měly ve večerních hodinách pracovat méně než přes den. Místo toho, aby se celé tělo zregenerovalo, tělo ve spánku pracuje dál a filtruje tekutiny. Proto je důležité pít průběžně během celého dne. Ideální je vypít hned po probuzení sklenici vody, aby se nastartoval organismus.

Pokud zapomínáte často pít, stáhněte si aplikaci na pitný režim, která vám bude pravidelně připomínat, že si máte dát sklenku vody.

Kolik denně vypít vody?

Za běžných podmínek lze denní potřebu tekutin vypočítat jednoduchým způsobem. Počítá se to tak, že na každých 15 kilogramů hmotnosti přijde 0,5 litru vody. To znamená, že pokud vážíte 60 kg, váš denní příjem vody bude 2 litry.V určité hranici ale narážíme už na strop. Kupříkladu podle tohoto výpočtu by stokilový muž měl vypít denně přes tři litry vody. To už leckdy naráží i na skutečnou fyzickou bariéru. Odborníci tak radí, aby se lidé snažili pítvždy, když pocítí v ústech nepříjemný pocit - příliš tuhá slina, nepříjemná chuť na jazyku apod. Ať si každý zkusí jeden den tuhle zásadu dodržovat a na konci dne ať zjistí, kolik toho vypil. Dostane se k jakési ideální tělesné hladině, o kterou si tělo samo řekne.

Jaké nápoje jsou vhodné?

Ideální je samozřejmě čistá voda. Doplnit ji ale můžete i vodou ředěnými ovocnými a zeleninovými šťávami, neslazenými bylinnými čaji, kojeneckými vodami, ale i polévkami.

