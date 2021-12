Zdroj: Shutterstock.com / ChiccoDodiFC

Ačkoliv se zdá, že zimní zahrada je v hlubokém spánku, není to úplně tak. Můžete dokonce přistoupit i k setí, samozřejmě ne do zahrady, ale v teple domova. Takto si můžete předpěstovat i oblíbené muškáty, nyní je na to právě vhodná doba.